CSM o DISTRUGE pe Laura Codruța Kovesi „In esența, arata ca procedura de numire in funcții de conducere la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, prevazuta de dispozițiile art.55 și art 56 din Legea nr.303/204, este o procedura distincta de cea privind promovarea in funcții de execuție a judecatorilor și procurorilor(...)”. In ceea ce privește promovarea procurorilor, Inalta Curte reține ca, potrivit dispozițiilor din Legea nr.303.304 „promovarea judecatorilor și procurorilor se face numai prin concurs organizat la nivel național, in limita posturilor vacante existente la tribunale”. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

