- CSM Bucuresti a redevenit lider in SuperLiga CEC Bank la rugby, dupa ce a invins-o in deplasare pe SCM Gloria Buzau, cu scorul de 33-14, intr-un meci din etapa a 13-a, penultima a sezonului. ''Tigrii'' au reusit in acest meci patru eseuri, fapt care le-a adus si punctul bonus ofensiv.…

- CSA Steaua Bucuresti a invins-o categoric pe rivala CS Dinamo Bucuresti, cu scorul de 54-19, sambata, pe Stadionul Ghencea, intr-un derby de traditie, desfasurat in etapa a 13-a SuperLigii CEC Bank la rugby. Campioana Timisoara Saracens a obtinut o victorie la limita la Constanta, doar 26-25 cu echipa…

- CSM Bucuresti a revenit pe primul loc in SuperLiga CEC Bank la rugby, miercuri, dupa ce a castigat derby-ul cu campioana Timisoara Saracens, cu scorul de 21-16 (10-6) pe Stadionul Olimpia din Capitala, intr-un meci restanta din etapa a 11-a. Potrivit Agerpres, Timisoara Saracens a obtinut punctul bonus…

- Echipa ACS Tomitanii Constanta ocupa in continuare ultimul loc in clasamentul Superligii la rugby, cu 9 puncte la activ, in ciuda victoriei obtinute, sambata, in deplasare, pe terenul lui Dinamo Bucuresti, scor 27-25, intr-o partida contand pentru runda a 11-a de campionat. Iata si rezultatele consemnate…

- Derby-ul dintre CSA Steaua Bucuresti si CSM Stiinta Baia Mare, disputat sambata pe Stadionul Ghencea, s-a terminat la egalitate, 13-13, in etapa a 11-a a SuperLigii CEC Bank la rugby. In alte partide, CS Universitatea Cluj a intrecut-o pe SCM Gloria Buzau cu scorul, de 26-16, iar CS Dinamo…

- Timisoara Saracens a invins-o pe Steaua Bucuresti cu scorul de 27-17 (15-3), sambata, pe Stadionul ''Dan Paltinisanu'' din Timisoara, in derby-ul etapei a 10-a a SuperLigii CEC Bank la rugby. Campioana a reusit patru eseuri, trei prin Tevita Manumua si unul prin Vlad Neculau,…

- Echipa de rugby ACS Tomitanii Constanta a pierdut, sambata, in deplasare, confruntarea cu CSA Steaua Bucuresti, scor 0-52 (0-19), intr-o partida contand pentru etapa a IX-a a Superligii. In celelalte dueluri ale etapei, Dinamo Bucuresti a trecut de Gloria Buzau cu 13-12, CSM Stiinta Baia Mare a dispus…

- Echipa de rugby CSM Stiinta Baia Mare a invins Timisoara Saracens cu scorul de 20-16 (8-6), intr-un meci disputat sambata pe Arena Zimbrilor in cadrul etapei a 9-a a SuperLigii CEC Bank. Intr-un alt meci de sambata, CSM Bucuresti a intrecut CS Universitatea Cluj cu scorul de 39-8 (33-0), pe stadionul…