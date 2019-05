Stiri pe aceeasi tema

- Stadionul „Constructorul-Cleopatra” din Complexul Sportiv „Badea Cartan” gazduieste, saptamana aceasta, in organizarea Federatiei Romane de Rugby si a Clubului Sportiv Cleopatra Mamaia, intrecerile turneului final al Campionatului National de rugby juniori U15. Cinci echipe participa la competitie,…

- Rugbistii de la CS Cleopatra Mamaia au incheiat cu o victorie cu tot cu bonus ofensiv sezonul regulat al Campionatului National de juniori U18. Formatia antrenata de Victor Bezuscu, Virgil Nastase, Marian Nache si Onal Agiacai s-a impus, cu scorul de 24-5, in fata celor de la CS Metrorex, intr-o partida…

- Echipa CS Cleopatra Mamaia a trecut pe primul loc in clasamentul Campionatului National de rugby juniori U18, dupa ce s-a impus la mare lupta, scor 17-16, pe teren propriu, in etapa a 9-a, in fata marii rivale CSS Barlad, formatie care ocupa pana la fluierul de start fotoliul de lidera. „Am invins eroic,…

- Scene desprinse parca din filme de razboi s-au derulat la un meci de rugby din campionatul de juniori al României. Componenții echipelor Under 17 de la formațiile Cleopatra Constanța (în negru) și CSM București (în gri) s-au batut ca în codru sub ochii asistenței, pe stadionul…

- Echipa de rugby U17 a Clubului Sportiv Cleopatra s-a impus, pe stadionul „Constructorul-Cleopatra” din Complexul Sportiv „Badea Cartan”, in fata celor de CSM Bucuresti, scor 19-17, intr-o partida contand pentru etapa a IX-a a Campionatului National U17. In clasament, CS Cleopatra se afla pe locul 1,…

- In acest weekend, la Lugoj se desfașoara meciurile seriei a IV-a semifinala a Campionatului Național de volei – junioare. Participa formațiile: CSȘ Lugoj, CSM Timișoara, CSȘ Tg. Mureș și LPS Bihorul Oradea. In primele jocuri, disputate vineri dupa-amiaza, CSȘ Lugoj a invins cu…

- Sambata, 9 martie, de la ora 13.00, pe stadionul „Constructorul-Cleopatra” din Complexul Sportiv Badea Cartan, se desfasoara partida dintre echipele CS Cleopatra Mamaia si CN „Aurel Vlaicu” - Dinamo Bucuresti. Duelul face parte din programul etapei a VII-a a Campionatului National de rugby juniori U18…

- Echipa de rugby juniori sub 18 ani a Clubului Sportiv Cleopatra Mamaia s-a impus, pe stadionul „Arcul de Triumf” din Bucuresti, in fata formatiei britanice Nailsea Backwell RFC U18, scor 60-12 (48-7), intr-o partida amicala ce a coincis cu finalitatea cantonamentului tehnico-tactic sustinut, timp de…