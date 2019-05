Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a facut apel, sâmbata, la fortele armate sa fie „gata” în cazul în care SUA vor decide sa lanseze o ofensiva militara pe teritoriul Venezuelei, în contextul în care opozantul Juan Guaido încearca sa atraga armata…

- "Momentul tranzitiei a venit", a afirmat sambata secretarul de stat american, Mike Pompeo, intr-o inregistrare video adresata poporului venezuelan, relateaza AFP. "Statele Unite stau cu fermitate alaturi de voi in cautarea libertatii si democratiei", a adaugat seful diplomatiei de la Washington in acest…

- Nicolas Maduro, a carui legitimitate este respinsa de o parte a compatriotilor sai si de liderul opozitiei Juan Guaido, a facut apel la militari 'sa fie gata sa apere patria cu armele in mana daca intr-o zi imperiul nord-american indrazneste sa atinga acest teritoriu, acest pamant sacru'. Administratia…

- Guvernul nord-coreean a înmânat Statelor Unite o factura de 2 milioane de dolari pentru spitalizarea lui Otto Warmbier, studentul american care a fost ținut prizonier de regimul Kim Jong Un. Phenianul a insistat ca SUA sa semneze un acord de plata înainte de a-l elibera, în 2017,…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo i-a cerut duminica presedintelui venezuelean Nicolas Maduro sa ridice blocada de la frontiera pentru a permite intrarea ajutorului umanitar in tara sud-americana, relateaza AFP. ''Domnule Maduro, deschideti aceste poduri, deschideti aceste granite. Puteti…

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, nu va participa la reuniunea omologilor sai din G-7, grupul principalelor state industrializate, ce va avea loc la sfarsitul saptamanii in Franta, o absenta emblematica pentru tensiunile dintre administratia americana a lui Donald Trump si aliatii cei mai…

- Presedintele Donald Trump a amenintat vineri ca va inchide frontiera Statelor Unite cu Mexicul, saptamana viitoare, transmite Reuters. Frontiera va fi inchisa complet sau pe sectoare mari daca Mexicul nu opreste imediat orice imigratie ilegala inspre SUA, a scris Trump pe Twitter.Reuters…

- "Incearca sa monteze o criza cu scopul de a justifica escaladarea politica si o interventie militara in Venezuela pentru a provoca un razboi in America de Sud", a declarat liderul socialist, citat in engleza de ABC, in urma unui interviu realizat in spaniola. In legatura cu reuniunea Grupului…