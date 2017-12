Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Bibliotecii Centrale Universitare (BCU) Iasi, Bogdan Maleon, in varsta de 42 de ani, si sotia sa, in varsta de 38 de ani, au fost gasiti morti, in casa, luni seara, scrie digi24.ro.

- Tragedie de Craciun. Doi soți au fost gasiți morți in propria casa, in Iași. Potrivit unor surse din ancheta, ar fi vorba despre directorul Bibliotecii Centrale Universitare din Iași, profesorul universitar Petru Maleon, și soția sa.

- Directorul Bibliotecii Universitare din Iasi, Bogdan Maleon, si sotia sa au fost gasiti morti in casa, in ziua de Craciun. Surse judiciare au declarat, pentru Mediafax, ca femeia are urme de violenta pe corp si este posibil ca aceasta sa fi fost omorata de sot, iar apoi barbatul s-a sinucis.

- Politia canadiana investigheaza misterioasa moarte a miliardarului Barry Sherman, un mogul din domeniul farmaceutic, fondatorul companiei Apotex Inc si a sotiei sale, Honey, cei doi fiind gasiti fara viata, vi...

- Caz socant în Anenii Noi. Un barbat de 39 de ani si-ar fi strangulat sotia în masina, iar ulterior a mers acasa si s-a spânzurat, scrie publika.md Potrivit oamenilor legii, acesta se afla la evidenta politiei pentru comportament agresiv. Barbatul a avut o interdictie pe…

- Barbat ucis de soție in Iași, in urma unui scandal sambata seara. Omul a fost incercat sa-și agreseze nevasta care l-a injunghiat mortal dintr-o singura lovitura. Femeia este acum audiata de polițiști. Crima infioratoare a avut loc intr-un cartier din Iași, dupa o cearta aprinsa. Un barbat i-a facut…

- Descoperire macabra, facuta sambata la Iasi. Trupul neinsufletit al unui tanar in varsta de 28 de ani a fost gasit in raul Bahlui. Cativa trecatori l-au observat si au sunat la numarul unic de urgente 112. Imediat un echipaj de Pompieri a ajuns in zona si l-a scos pe barbat din apa rece. La fata locului…

- Sotia preotului decedat in accidentul rutier de sambata, din Suceava, si unul dintre copiii lor sunt in stare extrem de grava. Plecasera cu totii spre sarbatoarea de la Iasi, 8 persoane in total, indemnati de un vis.

- Crima ingrozitoare la Iasi. Un barbat in varsta de 66 de ani a fost ucis chiar de catre sotia sa cu mai multe lovituri de cutit. Tragedia s-a petrecut in comuna ieseana Tomesti ieri dupa-amiaza, iar printr-un apel la numarul unic de urgente 112 se solicita ajutorul medicilor. Un echipaj medical din…

