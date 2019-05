Stiri pe aceeasi tema

- De altfel, Eurostat a anunțat ca România a avut în perioada ianuarie – aprilie 2019 cea mai mare inflatie din Uniunea Europeana, cu rate cuprinse între 3,2% si 4,4% Anunțul vine dupa cel al INS de la începutul saptamânii, conform caruia inflatia din aprilie…

- Avertisment dur de la Banca Naționala a Romaniei (BNR): instituția condusa de catre Mugur Isarescu se așteapta la o creștere a prețurilor in perioada urmatoare și și-a majorat prognoza de inflație de la 3% la 4,2%. Motivele: stimularea cererii interne peste potențialul economic al țarii noastra și creșterea…

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a crescut si in aprilie, la 4,11%, dupa ce urcase in martie la 4,03%, in conditiile in care cartofii s-au scumpit cu 32,33% doar in ultimele patru luni, potrivit datelor publicate luni de Institutul National de Statistica…

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a crescut si in aprilie, la 4,11%, dupa ce urcase in martie la 4,03%. Potrivit datelor publicate luni de Institutul Naţional de Statistică (INS), cartofii s-au scumpit cu 32,33% doar în ultimele patru…

- Preturile produselor care ies pe portile uzinelor au inregistrat, in luna martie 2019, comparativ cu aceeasi perioada din 2018, un avans de 3,1% in Uniunea Europeana (UE), si de 2,9% in zona euro, in randul statelor membre pe primul loc fiind Romania, unde preturile productiei industriale au crescut…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a scazut la 1,4% in martie, de la 1,5% in luna precedenta, si s-a mentinut la 1,6% in Uniunea Europeana, in timp ce Romania, Ungaria si Olanda au inregistrat cele mai ridicate rate ale inflatiei din UE, arata datele Eurostat. Conform acestor cifre, inflaţia…

- Preturile productiei industriale au crescut in februarie cu 3% in zona euro si cu 3,1% in Uniunea Europeana, comparativ cu perioada similara din 2018, arata datele publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat). In februarie, cele mai mari cresteri anuale ale preturilor productiei industriale…

- Rata anuala a inflatiei a scazut in ianuarie la 1,4% in zona euro si la 1,5% in Uniunea Europeana, de la 1,5% si, respectiv, 1,6% luna precedenta, iar Romania a avut din nou cea mai ridicata rata a inflatiei din UE, arata datele publicate vineri de Eurostat. Cifra furnizată de Eurostat este similară…