COS, afaceri de 38 mil. euro anul trecut cu mobilier si solutii pentru amenajarea de spatii de birouri

- Al doilea trimestru din 2019 a reconfirmat interesul sporit pentru inchirierea de spații de birouri. La nivel național, in acest interval au fost inchiriați peste 115.000 de metri patrați de spații de birouri, valoare similara cu cea inregistrata in trimestrul al doilea din 2018. In total, in prima…

- Ordinul Arhitecților din România a lansat un concursul internațional de soluții pentru ”Amenajarea ansamblului urban Cetațuia Cluj-Napoca - Concurs de soluții​”, iar acesta se apropie de final. Pâna în 24 iunie au fost depuse 14 proiecte care intra de mâine în…

- Pe data de 30 august 2019, Iulius și Atterbury Europe vor inaugura prima etapa a proiectului Iulius Town Timișoara, acesta fiind cel mai important proiect de real estate care va fi inaugurat in Romania anul acesta. Iulius Town Timișoara va reprezenta cea mai mare zona de retail din afara Bucureștiului,…

- Asociația Oamenilor de Afaceri din Romania constata cu ingrijorare indepartarea progresiva a economiei Romaniei de la obiectivul atingerii unei rate sustenabile de creștere pe termen lung, pe fondul adancirii deficitului de cont curent și al accelerarii importurilor. Angajamentele asumate de autoritați,…

- Mediul privat din Romania considera ca proiectul legii turismului , in forma aprobata de Guvern, nu rezolva o serie de probleme grave cu care se confrunta industria turismului si solicita retragerea si modificarea actului normativ. Jucatorii din...

- Un numar de 16 producatori agroalimentari din Romania si-au prezentat produsele, in perioada 14 - 16 mai, la SIAL China, targ de profil organizat la Shanghai, informeaza Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA), intr-un comunicat transmis joi AGERPRES. "Am…

- Companiile IULIUS si Atterbury Europe anunta ca Openville Timisoara, primul proiect cu destinatie mixta din vestul Romaniei, devine Iulius Town, nume inspirat de atasamentul timisorenilor fata de brandul Iulius. Ideea extinderii brandului, de la Openville la Iulius Town, a fost insuflata de aprecierea…

- Piata imobiliara nerezidentiala din Romania a avut un prim trimestru al acestui an foarte activ, in care s-au finalizat și tranzacționat spații pe trei segmente: birouri, comerciale, industriale si logistica,...