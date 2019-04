Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, un copil in varsta de 11 ani a fost lasat nesupravegheat in masina de catre mama sa, cheia fiind in contact. Copilul a pornit masina si a inceput sa ruleze pe strada Fundatura Viilor din Husi, in mers lovind alte doua autoturisme, dupa…

- In aceasta dupa-amiaza, polițiștii Biroului Rutier Pitești au depistat un cetațean turc care a produs un eveniment rutier, soldat doar cu pagube materiale, in timp ce se afla sub influența alcoolului. Dupa o cearta cu iubita, barbatul in varsta de 25 de ani, rezident in Pitești, a acroșat o mașina parcata,…

- O tanara din judetul Alba a fost implicata intr-un accident rutier petrecut luni dimineata pe DN7 Simeria-Deva. Masina pe care o conducea a fost acrosata intr-un carambol in care au fost lovite, in total, patru autoturisme. Trei persoane, intre care si un copil de 7 ani, au fost ranite. Potrivit IPJ…

- Imagini de coșmar in urma unui accident produs sambata dupa-amiaza pe o strada din Sieni, județul Maramureș. Un copil de un an și opt luni a murit, dupa ce a fost lovit de o mașina. Din primele informații, polițiștii spun ca minorul a fost lasat nesupravegheat, a ieșit pe drum și a fost accidentat mortal…

- Un baiat in varsta de 14 ani a fost lovit, luni, cu mașina, de un șofer beat. Baiatul se afla pe trotuar, iar conducatorul auto nu s-a asigurat la efectuarea de mers inapoi S-a intamplat la Viile...

- Dimineața agitata pentru un șofer care se afla in jurul orei 6.30 in apropierea comunei Voislova din județul Caraș-Severin. Autoturismul pe care-l conducea a derapat și a ajuns in șanțul de pe marginea drumului, lovind o conducta de gaz. La fața locului a intervenit un echipaj din cadrul Detașamentului…