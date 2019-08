Stiri pe aceeasi tema

- Mama Luizei Melencu a declarat, pentru MEDIAFAX, ca a fost sunata joi dimineata de o colega de clasa a fiicei sale care i-a povestit ca Luiza a iesit de pe grupul de WhatsApp al colegilor de clasa putin dupa miezul noptii. „La ora 10.25 de dimineata am fost apelata pe Facebook de prietena de clasa a…

- Avocatul Mihai Dragan a explicat, la Antena 3, ca respectivul cont putea fi accesat de pe orice dispozitiv, dar doar de cineva care cunoștea datele de logare. "Daca autoritațile vor lua legatura cu administratorii rețelei WhatsApp, pot afla cam cu acuratețe destul de mare de unde s-a intamplat…

- Zvonul ca telefonul Luizei Melencu a fost folosit miercuri noaptea a iscat noi controverse in cazul presupuselor crime din Caracal. La ora 00.56, numarul de telefon al Luizei, respectiv contul de WhatsApp, a iesit din doua grupuri in care se aflau colegii de la liceu.

- Este informație incendiara in ancheta de la Caracal. Telefonul Luizei Melencu a fost folosit miercuri noapte, atunci cand persoana in posesia careia se afla telefonul a ieșit de pe grupul Whatsapp ale liceului la care invața Luiza. Momentul a fost imortalizat de una din colegele Luizei, care a anunțat…

- O colega a Luizei Melencu, tanara disparuta in luna aprilie, a semnalat familiei ca pe contul de WhatsApp al fetei a existat o activitate suspecta in noaptea de miercuri spre joi, 14 spre 15 august. Mai exact, la ora 0:56, Luiza a parasit grupul de WhatsApp in care discuta cu colegii ei, semn ca telefonul…

- O colega de clasa si prietena buna a Luizei Melencu a semnalat familiei ca in noaptea de miercuri spre joi in grupul de WhatsAapp al clasei a aparut activitate pe contul prietenei disparute in 14 aprilie.

- Se pare ca anchetatorii au gasit telefonul de pe care a fost apelata familia Luizei, dupa dispariția fetei, potrivit Antena 3. Atunci, familiei Luizei Melencu i se spunea ca fata se indreapta spre Elveția. Telefonul de pe care a fost apelata familia fetei care a disparut din 14 aprilie a…

- Avocatul Bogdan Alexandru, aparatorul numit din oficiu al lui Gheorghe Dinca, spune ca probatoriul in cazul Luizei Melencu, fata rapita in luna aprilie, este „foarte subțire” și se bazeaza in mare parte pe recunoaștere.Citește și: BOMBA Gheorghe Dinca a fost AUDIAT la Craiova pentru o a TREIA…