Stiri pe aceeasi tema

- O acrobata columbiana a murit in timpul unei repetiții pentru un spectacol pe care urma sa-l susțina in Turcia. Aceasta a cazut de la șase metri inalțime. Angelica Suarez, in varsta de 37 de ani, repeta, impreuna cu alți șase acrobați, un numar numit "Piramida de 7", pe care urma sa-l prezinte la un…

- Cel putin 15 oameni au murit miercuri in provincia siriana Idlib intr-o explozie produsa in apropierea unei piete din orasul Jisr al-Shoughour, a anuntat Observatorul sirian pentru drepturile omului, citat de dpa si AFP. potrivit Agerpres. Alte cel putin 28 de persoane au fost ranite in explozie,…

- Familia lui Bogdan Marghiol trece prin clipe groaznice, dupa ce tanarul s-a stins din viata intr-o clinica din Turcia. Dupa cateva luni de tratament, timp in care oamenii au ajutat si au donat, apropiatii lui mai au un hop.

- Un barbat din Marea Britanie a reușit sa slabeasca 127 de kilograme in doar doi ani, dupa ce a mers 9.700 de kilometri și a renunțat la fast food. A slabit 127 de kilograme in doar doi ani Dave Lancaster, in varsta de 45 de ani, obișnuia sa manance zilnic carnați, chipsuri, placinte și sa bea vin in…

- Cazul lui Constantin Preda, tanarul cu o tumoara gigant de 20 de kilograme, unește romanii de pretutindeni. La inceputul lunii aprilie, Costi urmeaza sa fie operat, in Turcia, pentru a-i fi inlaturata tumora de la picior. Decizia operației a fost luata, la jumatatea acestei luni, dupa ce Costi a fost…

- Ancheta la Spitalul județean din Timișoara, dupa ce un pacient ar fi fost operat de un alt medic decat cel care trebuia, iar cel care a facut intervenția avea doar un contract de voluntariat. Conducerea spitalului a sesizat Poliția și Parchetul.

- Conducerea Spitalului Judetean Timisoara a facut o plangere la Politie si la Parchet dupa ce un barbat, operat de trei ori, a murit in spital. Rudele au sesizat ca barbatul a fost operat de un medic voluntar, și nu de specialistul care figura in documente, scrie...

- Doi fani ai echipei turce Ankaragucu au murit in noaptea de vineri spre sambata și alți 24 au fost raniți intr-un accident. Ankaragucu, echipa unde este legitimat Wilfred Moke, fost jucator la FCSB și FC Voluntari, s-a impus pe terenul celor de la Antalyaspor, 4-2. La intoarcerea catre Ankara, pe autostrada,…