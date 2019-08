Constanţa: Operaţiune de salvare reuşită a unui pescador aflat în rada exterioară a Portului Midia Conform acestuia, operatiunea de salvare a fost initiata in urma receptionarii unui apel de ajutor prin serviciul 112, prin care era solicitata asistenta de urgenta din partea echipajului pescadorului Callatis 1, aflat in rada exterioara a Portului Midia, la o distanta de aproximativ 4 mile maritime de pasa de acces.



"De la noi a plecat SAR Apollo care a ajuns in cel mai scurt timp la nava aflata in pericol de scufundare deoarece lua apa la bord. A fost preluat echipajul in siguranta si apoi, impreuna cu alte doua nave tehnice din port, a fost organizata remorcarea pescadorului catre… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

