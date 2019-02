Constanţa: 200 de kilograme de peşte fără documente legale, confiscate de poliţiştii de frontieră Cantitatea de 200 de kilograme de peste de apa dulce, fara documente legale, a fost confiscata de politistii de frontiera, informeaza un comunicat de presa transmis, joi, de Garda de Coasta.



Conform sursei citate, miercuri seara, politisti din cadrul SPF Ostrov, aflandu-se in exercitarea atributiilor de serviciu pe raza comunei Lipnita, judetul Constanta, au oprit pentru control un autoturism inmatriculat in Romania, condus de un barbat de 30 de ani, domiciliat pe raza judetului Ialomita.



"In urma controlului efectuat asupra autoturismului, politistii de frontiera au descoperit,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Grupului de Nave Constanta au depistat in zona de competenta a Punctului de Trecere a Frontierei Midia un cetatean roman care transporta, cu autoturismul, peste 300 kilograme de peste, fara documente legale, informeaza un comunicat de presa transmis luni de Garda…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au organizat o actiune umanitara pentru ajutorarea copiilor care invata la scoala din satul Valcelele, judetul Constanta, informeaza pagina de Facebook a Garzii de Coasta.Fiind in anul sarbatoririi a 100 de ani de la Marea Unire, iar principala dimensiune…

- Politistii de frontiera au descoperit si confiscat, in cadrul unor perchezitii domiciliare, cateva mii de pachete cu tigari introduse ilegal in tara, 2.200 de grame de substante susceptibile a fi cannabis,...

- Politistii de frontiera romani si bulgari au descoperit in P.T.F. comun Silistra - Ostrov aproximativ 600 grame bijuterii din metal galben, susceptibile a fi din aur si fara documente legale, care urmau sa fie introduse ilegal in tara. In data de 05.12.2018, in jurul orei 05.30, la P.T.F. comun Silistra…

- Politistii de frontiera romani si bulgari au descoperit in P.T.F. comun Silistra Ostrov aproximativ 600 grame bijuterii din metal galben, susceptibile a fi din aur si fara documente legale, care urmau sa fie introduse ilegal in tara. In data de 05.12.2018, in jurul orei 05.30, la P.T.F. comun Silistra…

- In data de 27.11.2018, in jurul orei 15:30, politistii de frontiera din cadrul Serviciului Politiei de Frontiera Tulcea au oprit pentru control, pe raza localitatii Valea Nucarilor, un atelaj hipo.Acesta era condus de cetateanul roman H.G., in varsta de 36 ani, domiciliat pe raza judetului Tulcea.In…

- Politistii de frontiera tulceni au descoperit intr-un atelaj hipo, condus de un cetatean roman, 14 plase monofilament in care se aflau aproximativ 170 kilograme peste, pentru care barbatul nu detinea documente legale. In data de 27.11.2018, in jurul orei 15:30, politistii de frontiera din cadrul Serviciului…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta impreuna cu lucratorii vamali au efectuat, in baza analizei de risc controlul amanuntit la un container sosit din China, avand ca destinatar o societate comerciala de pe raza municipiului Bucuresti, al carei administrator este un cetatean roman, in…