Consiliul ONU pentru Drepturile Omului condamnă acțiunile Israelului în Fâșia Gaza Consiliul ONU pentru Drepturile Omului a adoptat vineri o rezoluție cu privire la "utilizarea intenționata și ilegala a armelor letale și a forței excesive" împotriva civililor în Fâșia Gaza, anunța Reuters citat de Mediafax. Protestele de la granița dintre Israel și Fâșia Gaza au început în martie 2018, când palestinienii au solicitat Israelului ridicarea blocadei asupra Fâșiei Gaza și recunoașterea dreptului arabilor de a se întoarce în teritoriile pe care familiile lor le-au parasit atunci când a fost fondat Statul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

