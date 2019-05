Statele Unite doresc ca Marea Britanie sa paraseasca Uniunea Europeana deoarece aceasta ar intari NATO si ar demonstra respectarea rezultatului referendumului din 2016, a afirmat consilierul presedintelui american pentru securitate nationala John Bolton intr-un interviu aparut vineri in presa britanica, informeaza Reuters. "Preferinta SUA este ca Marea Britanie sa urmeze cursul a ceea ce poporul a cerut si sa paraseasca UE. Este o lectie pentru toti in privinta triumfului democratiei" a declarat Bolton pentru publicatia Daily Telegraph. "Cred ca ne va fi de folos mai ales sa avem in NATO o alta…