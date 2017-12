Stiri pe aceeasi tema

- Connect-R si sotia sa, Misha, sunt o familie foarte fericita, mai ales de cand a venit pe lume micuta lor, Maya, care le bucura zilele. Recent, in cadrul unei emisiuni TV, artistul a dezvaluit faptul ca isi doreste sa devina, din nou, tatic. A

- Abia acum s-a aflat. O noua controversa in jurul Regelui Mihai. Tronul Majestatii Sale a fost gasit, dar nu a fost adus la inmormantarea acestuia. Cum s-a ajuns la o asemenea situatie? Cunoscuta jurnalista de la TVR, Camelia Csiki, realizatoarea emisiunii 'Ora Regelui' s-a decis sa devoaleze totul.Citește…

- Are o fetița frumoasa foc și se gandește și la un al doilea copil. Connect-R a dezvaluit in cadrul emisiunii Cool Sunday Nights de la Antena Stars ca se gandește cu Misha sa mai faca un copil.

- Mircea Eremia, unul dintre cei mai promitatori artisti din noua generatie, a avut parte de un moment de-a dreptul coplesitor. Cantarețul a marturisit, in exclusivitate pentru Spynews, motivul uluitor pentru care a plans in hohote chiar inainte de Sarbatori.

- Eva Longoria a anuntat ca este insarcinata cu primul ei copil. In varsta de 42 de ani, actrita, cunoscuta pentru rolul din serialul "Neveste disperate", va avea un baiat. Eva Longoria este casatorita de un an si jumatate cu un mogul media Jose ”Pepe” Baston din Mexic.Citeste si: DNA, lovitura…

- Oana Radu este deschisa intotdeauna cand vine vorba de provocari! De aceasta data, frumoasa vedeta a acceptat ceva cu totul incredibil! Oana Radu va fi supusa unor probe incendiare in aceasta seara, in cadrul emisiunii "Cool Sunday Nights", pe Antena Stars.

- Oana Roman a spus pentru Antena Stars ce iși dorește cel mai mult in preajma sarbatorilor. Vedeta nu doar ca este foarte fericita ca are un partener grijuliu și iubitor langa ea, insa iși dorește ca problemele mamei sale sa fie rezolvate.

- Corina Bud a recunoscut ca iși mai dorește copii. Chiar și fiul ei ar vrea sa aiba o surioara sau un frațior. Corina Bud, care de curand a vorbit despre nunta , a format un cuplu cu Nelu Bud timp de aproximativ 20 de ani. In urma relației lor s-a nascut Robin, acum in varsta de șapte ani . Nonconformista…

- Sarbatorile de iarna din acest an nu sunt deloc fericite pentru vedeta de televiziune Andreea Berecleanu. Andreea Berecleanu, care este casatorita cu medicul estetician Constantin Stan , este prezentatoarea principalului jurnal de știri de la Antena 1. In luna septembrie a acestui an, Andreea Berecleanu…

- Ministrul Apararii a facut dezvaluiri neasteptate, chiar de Ziua Nationala a Romaniei. Mihai Fifor a marturisit faptul ca desi nu mai e copil, el inca crede in Mos Craciun. Cu aceasta ocazie le-a dezvaluit jurnalistilor si ce-si doreste de la acesta. "M-a intrebat o colega de-a dumneavoastra…

- Maria Buza arata din ce in ce mai bine la 48 de ani și dezvaluie secretul ei. Actrița muncește foarte mult, motiv pentru care este tot timpul ocupata. Maria Buza se apropie cu pași repezi de 50 de ani insa este intr-o forma de invidiat, motiv pentru care le-a dezvaluit tuturor secretul ei. Nu este vorba…

- Carla’s Dreams e explicat care este motivul pentru care și-a facut un obicei din a purta masca, mai exact de a aparea pictat pe chip. Carla’s Dreams, care a divorțat in mare secret , este unul dintre cei mai de succes artiști din Romania. Carla’s Dreams, despre care s-a aflat cat incaseaza pentru a…

- Roy McClellan, în vârsta de 52 de ani, a supraviețuit atacului sângeros din Las Vegas, din 1 octombrie, în urma caruia 58 de oameni au murit și alte sute de persoane au fost ranite. La mai bine de o luna de la atac, barbatul a murit dupa ce a fost lovit de o mașina,…

- Magda Ciumac a dezvaluit ca a fost ceruta in casatorie, insa a refuzat. Motivul pentru care nu a acceptat cererea in casatorie este incredibil. Magda Ciumac, fosta soție a luptatorului Tolea Ciumac, are o relație in prezent și este foarte fericita. Cu toate acestea, Magda Ciumac, care a slabit spectaculos…

- Horia Brenciu iși dorește cu ardoare un nou membru in familie, astfel ca i-a cerut partenerei sale de viața sa-i mai faca un copil. Horia Brenciu, care a adoptat un baiețel pe nume Toma in urma cu ceva timp , se simte cel mai bine in rolul de tata, motiv pentru care iși mai dorește un copil. Artistul…

- Liviu Varciu, primele declarații despre cel de-al treilea copil.Prezentatorul tv are doua fete, dar iși dorește și un baiat, așa ca are planuri mari pentru viitor. Acesta a ales deja și numele viitorului bebeluș. Liviu Varciu nu renunța la ideea de a avea și un baiețel, deși a devenit recent tatal unei…

- Rocsana Marcu, fosta prezentatoare la Antena Stars, da in judecata Antena Group si cere daune morale de mii de euro. Vedeta a fost concediata fara nicio explicatie in luna august, insa contractul de colaborare a ramas in vigoare din cauza unor neintelegeri privind clauzele, motiv pentru care in toata…

- Ticy si sotia lui au facut marturisiri despre Denisa Raducu. Ticy a fost in trecut iubitul Denisei, dar acest lucru nu a afectat deloc relatia dintre sotia acestuia si Denisa, cele doua fiind foarte bune prietene.

- Rocsana Marcu si-a surprins fanii in luna august, cand si-a anuntat prietenii virtuali ca a renuntat la colaborarea cu Antena Stars pe motiv ca planurile ei nu mai coincid cu cele ale conducerii postului. Nu a dat prea multe detalii cu privire la decizia sa de a parasi grupul Intact Media. La momentul…

- Otha Anders din Louisiana a strâns timp de 45 de ani, 15 bidoane de 20 de litri cu monede un penny gasite sau economisite, scrie antena3.ro Întrebat despre obiceiul sau ieșit din comun, barbatul a marturisit : „Eram convins ca agonisirea fiecarui penny pierdut sau…

- Connect-R si sotia sa, Misha, sunt o familie foarte fericita, mai ales de cand a venit pe lume micuta lor, Maya, care le bucura zilele. Cei doi au trecut printr-o perioada dificila, deoarece micuta s-a confruntat cu probleme de sanatate, dar acum totul este bine.

- Sacaita de reporteri in legatura cu intenția de a avea sau nu un copil, Delia, supervedeta, a raspuns enervata, intr-un interviu la Antena Stars: „Un copil? Mi se pare la nivel de barfulița. Noi ne dorim ca orice om normal. Nu imi place sa vorbesc despre chestia asta. E ca și cum ai intreba pe ...

- Ce a raspuns Delia atunci cand a fost intrebata din nou de copil. Artista este in continuare deranjata de speculațiile care se fac pe aceasta tema, insa recunoaște ca iși dorește sa devina mama. Delia este una dintre cele mai iubite și apreciate artiste de la noi. Este casatorita cu cel care ii este…

- Este printre cele mai renumite și influente supermodele din lume. Ii place ca numele ei sa fie pe buzele tuturor, sa petreaca și sa nu dea socoteala nimanui pentru asta. Ei bine, lucrurile acestea sunt pe cale sa se schimbe, caci Kate Moss vrea sa-ntoarca foaia și sa se cumințeasca. Motivul? Vrea sa…

- Madalina Enache, fosta sotia a fotbalistului de la FC Steaua Bucuresti, Gabi Enache, a oferit, in exclusivitate pentru Antena Stars, primele declaratii dupa ce s-a pronuntat divortul celor doi.

- Simona Gherghe se afla la prima experienta de mamica, experienta de care incearca sa se bucure cat de mult poate in perioada concediului de maternitate. Simona Gherghe a implinit 40 de ani. Mesaj EMOTIONANT pentru FIICA EI Prezentatoarea TV este topita dupa fetita ei si a recunoscut, printr-o…

- Mario Fabian Busuioc, din municipiul Medgidia, a obtinut titlul de cel mai frumos baiat din lume la concursul LITTLE MISS & LITTLE MISTER UNITED WORLD, Grecia 2017. Dupa ce a obtinut titlul de „Little Mister World Romania 2017”, Mario a participat la competitia internationala, care anul acesta s-a desfasurat…

- Bebelusii se bucura de atentia tuturor si bucura inimile celor care ii privesc, insa prezenta unui copil din Kent la un eveniment este un motiv de amuzament pentru toti cei prezent. Motivul pentru care cel mic capteaza atentia celor din jur este podoaba sa capilara, neobisnuit de mare pentru…

- Familia Elenei Gheorghe a fost greu incercata cu doar cateva saptamani inainte de botezul fiicei sale, Amelie. Marioara Man, mama ei, a dezvaluit totul abia acum, in cadrul emisiunii Cool Sunday Nights de la Antena Stars.

- Sedinta de judecata in dosarul medicilor invinuiti de moartea unui copil de patru ani a fost amanata pentru 24 noiembrie. Motivul este ca trei din cei cinci inculpati au venit la judecatorie fara avocati.

- Un cetatean din judetul Suceava a formulat o sesizare catre Oficiul Judetean pentru Protectia Consumatorilor în care cere reprezentantilor institutiei sa interzica sarbatoarea de Halloween si sa scoata de la raft toate produsele specifice acestei sarbatori

- Connect-R a vorbit despre fratele sau mort. Artistul a fost invitat alaturi de parinți, in cadrul emisiunii de la Pro tv, unde au facut dezvaluiri emoționante despre familia lor. Connect-R are o familie frumoasa. Este casatorit cu Misha și au impreuna o fetița superba. Mai mult, artistul este in continuare…

- Pepe a facut o declarație neașteptata despre cea care ii este partenera de viața, Raluca Pastrama. Cantarețul Pepe, care de curand a marturisit ca iși mai dorește un copil , are o cariera de suces, dar și o familie fericita alaturi de soția sa, Raluca, și de cele doua fiice ale lor, Maria și Rosa. Artistul…

- Preotul din comuna Visinesti, Dâmbovita, refuza sa îngroape mortii care apeleaza la o anumita firma de pompe funebre, acuzându-l pe patron "ca plimba mortii prin sat pe drumul cel mai lung".

- Connect-R a facut furori pe internet cu o filmare in care apare alaturi de fiica sa, cei doi facand un duet cu totul inedit. Connect-R, pe numele sau real Ștefan Mihalache, a pus capat burlaciei in iulie 2013, atunci cand s-a casatorit cu frumoasa Misha, pe numele ei real Mihaela Sotrocan. Pe 25 ianuarie…

- In aceasta dimineața, la Virgin Tonic, Feli ne-a emoționat maxim cand ne-a povestit care este visul ei special. Imediat dupa ce a cantat o varianta acustica a piesei ”Acasa”, Feli s-a abținut cu greu sa nu planga in timp ce și-a deschis sufletul la Virgin Radio Romania. De cand a inceput povestea Virgin…

- Oana Zavoranu, primele declarații despre copil dupa ce s-a casatorit cu Ashraf. Chiar daca nu este inca pregatita sa devina mama, vedeta se gandește la un copil, care spera ea, va fi un baiețel. Oana Zavoranu și Ashraf formeaza un cuplu solid in ciuda diferenței de varsta dintre ei. Chiar daca nimeni…

- Un barbat s-a decis sa isi paraseasca sotia si sa se mute in padure timp de 10 ani. Motivul pentru care a facut acest lucru tine de comportamentul pe care l-a avut femeia fata de munca sa.

- O gravida in 9 luni a adus pe lume un copil mort dupa ce medicii din Negresti-Oas, județul Satu Mare, au lasat-o sa zaca o noapte intreaga, in dureri cumplite, in loc sa-i faca cezariana. Motivul este halucinant : anestezistul nu are program si pe timpul noptii. Ca urmare, tanara de 24 de…

- O tânara în vârsta de 24 de ani, gravida în noua luni, a adus pe lume un copil mort, dupa ce medicii din maternitatea Negrești-Oaș ar fi lasat-o sa zaca o noapte întreaga, în dureri cumplite.

- De cand s-a intors inapoi in America, Monica Gabor a disparut din nou din lumina reflectoarelor si nu se mai stie nimic despre viata sa. Motivul pare a fi simplu, Mr. Pink nu ar lasa-o sa interactioneze cu foarte multe persoane, potrivit Antena Stars.

- Recent, Connect-R a fost prezent la un eveniment monden, unde a mAƒrturisit cAƒ soAia lui, Misha, este cea care Aine toatAƒ casa. Artistul a dezvAƒluit cAƒ, din cauza programului foarte A®ncAƒrcat pe care A®l are, nu stAƒ foarte mult pe acasAƒ, aAYa cAƒ se bazeazAƒ sutAƒ la sutAƒ pe Misha.

- Mutarea claxonului pe volan pentru Dacia Duster a venit și cu o problema de dimensionare a instalației electrice, fapt care poate genera fum sau funcționarea necorespunzatoare a airbag-ului frontal pentru șofer.

- Mihai Onila și-a pierdut fiica in urma cu un an. El a fost foarte categoric cand a a fost intrebat despre eventualitatea de a mai avea un moștenitor. Ioana Emily Hope avea doar 10 ani și s-a stins din viața in urma unor probleme grave de sanatate. Fiica lui Mihai Onila, fost component al trupei AXXA,…

- Misha este din ce in ce mai indrazneata in alegerile look-urilor si se pare ca ii place sa aiba aparitii din ce in ce mai variate. Sotia lui Connect R si-a schimbat din nou culoarea parului.

- Incepand din acest an scolar, Ionel Petrea (32 de ani) este noul director al scolii din comuna Fardea, judetul Timis. Pana aici, nu e nimic iesit din comun, doar ca directorul Petrea este unul dintre tinerii care au crescut la orfelinat, fiind parasit de mama, imediat dupa nastere, la spitalul din Faget.…