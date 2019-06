Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD Vrancea, Marian Oprișan, a fost huiduit la Congresul PSD. El susține ca a fost huiduit de delegații PSD de la Olt, Dolj și Teleorman, iar asta s-a intamplat din cauza faptului ca l-a criticat public pe Liviu Dragnea.Citește și: ALERTA - Marian Oprișan a fost UMILIT la Congresul…

- Moment tensionat la Congresul PSD de la Sala Palatului, Marian Oprisan, prezentat drept unul dintre oamenii de încredere ai Vioricai Dancila, a fost fluierat si huiduit la scena deschisa, motiv pentru care a renuntat la discurs.

- Senatorul PNL, Alina Gorghiu, susține ca odata cu umilința suferita la Congresul PSD de catre Marian Oprișan, acestuia i s-a terminat cariera politica.Citește și: ALERTA - Marian Oprișan a fost UMILIT la Congresul PSD: sala l-a huiduit și l-a fluierat la scena deschisa. Vicepreședintele PSD…

- CONGRES PSD. Social-democratii s-au reunit sambata in congres extraordinar, pentru a-si alege presedintele, presedintele executiv si secretarul general al partidului. Marian Oprișan a fost fluierat și...

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, sambata, ca doreste sa ramana in aceasta functie si nu sa devina presedinte al Consiliului European. "Eu sunt presedintele Romaniei si vreau sa raman presedintele Romaniei si nu al Consiliul European. (...) Mai sunt multe de facut si sunt dispus…

- UPDATE. Comitetul Executiv National al PSD a decis in sedinta de vineri sa excluda doua persoane din cursa pentru presedintia partidului. Alegerile vor avea loc maine, in cadrul unui Congres extraordinar. CEx-ul i-a scos din cursa pe Ilie Rotaru si Catalin Stoichița. Astfel, raman in cursa…

- Premierul Viorica Dancila are de departe cele mai mari șanse sa fie aleasa președinte PSD la Congresul de sambata pentru ca este premier și istoria a invațat partidul ca apar probleme cand in funcția de prim-ministru și președinte PSD sunt persoane diferite, cum a fost cazul in mandatul lui Liviu…

- Vicepresedintele PSD Lia Olguta Vasilescu a anuntat luni ca nu va candida la nicio functie la Congresul PSD din 29 iunie. Intrebata daca va candida la vreo functie la Congres, Vasilescu a spus: "Nu, sunt vicepresedinte al partidului si nu candidez". Ea nu a dorit sa comenteze…