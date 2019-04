Conflict Belgrad - Pristina. Acuze reciproce pentru eşecul ultimei reuniuni Presedintele sarb, Alexandar Vucic, a declarat ca nu remarca niciun interlocutor serios de partea kosovara pentru a continua dialogul intrerupt din luna noiembrie dupa ce Pristina a impus ''taxe vamale'' asupra produselor provenite din Serbia. Seful statului sarb a insistat ca, atat timp cat aceste taxe nu vor fi eliminate, Belgradul nu va relua negocierile cu Pristina. Totusi, el a confirmat ca guvernul sarb va participa, pe 1 si 2 iulie la Paris, la o noua intalnire cu reprezentanti kosovari. Presedintele Vucic a mai afirmat ca spera ca reuniunea de luni, gazduita de cancelarul german… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

