Concurs international de pian la Constanta. Mai multi elevi ai Colegiului National de Arte Regina Maria din Constanta, printre premianti

Stiri pe aceeasi tema

- O noua benzinarie SOCAR s-a deschis in Timisoara. Prin noua investitie SOCAR ajunge la o retea de 40 de benzinarii, creand astfel noi locuri de munca in Romania. Benzinaria situata pe strada Divizia 9 Cavalerie nr.19 este dotata cu tehnologie de ultima generatie, echipamente moderne, pompe rapide,…

- Cumparatorii de obicei prefera un supermarket cat mai aproape de casa, dar cand vine vorba de cumparaturi mai mari aleg un centru comercial dominant. Desi in piata de retail importanta acordata proximitatii este in crestere, proiectele dominante vor ramane la fel de puternice, potrivit unei analize…

- Posta Romana a anuntat ca a inceput dotarea subunitatilor sale cu terminale POS. In prezent, 50 de subunitati postale din toata tara ofera clientilor posibilitatea de a efectua plati cu cardul bancar. Alte 950 de oficii vor oferi aceasta facilitate pana la finalul anului. Plata cu cardul se…

- 26 septembrie 2018, Oradea: MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din Romania, inaugureaza prima hyperclinica din Oradea, care pune la dispoziția oradenilor servicii integrate de ambulator, imagistica și analize de laborator, toate sub același acoperiș. Hyperclinica…

- Industria de gaming din Romania a inregistrat o cifra de afaceri de 156 milioane de dolari, anul trectut, in crestere cu 11,6% fata de anul anterior, potrivit Asociației Dezvoltatorilor de Jocuri din Romania. In prezent, la noi, exista peste 80 de studiouri de game development, dintre care peste 50…

- E.S. doamnei Viorica Dancila – prim-ministru E.D. doamnei Carmen Dan – ministru de interneIn condițiile in care Guvernul Romaniei, Ministerul de Interne, nu inteleg gravitatea consumului de drogruri și nu vor lua masuri de reorganizare a Agenției Naționale Antidrog, nu vor consolida…

- Parfumurile D&P pot fi comandate acum si online in peste 80 de variante Lansarea magazinului online are loc in urma cererii considerabile din partea publicului de pe tot teritoriul Romaniei, care putea achizitiona pana acum produsele doar din magazinele prezente in Bucuresti, Brasov, Baia Mare, Botosani,…