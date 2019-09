Stiri pe aceeasi tema

- Partidul președintelui Vadimir Putin și-a mențiunut majoritatea, insa foarte greu. In Moscova, Rusia Unita a scazut la aproape jumatate fața de ultimul scrutin, rezultatul fiind un adevarat șoc electoral, informeaza Politico. Putin s-a confruntat cu un val de proteste și critici in vara acestui an.…

- Protestele au inceput la jumatatea lunii iulie, dupa ce Comisia Electorala Centrala a refuzat sa inregistreze un numar mare de candidati, afirmand ca nu au strans suficiente semnaturi din partea unor sustinatori reali, un raspuns sustinut duminica de presedintele Vladimir Putin, dupa inregistrarea…

- Rușii sunt chemați, duminica, la urne pentru a alege 16 guvernatori de regiuni si parlamentarii din 13 regiuni, inclusiv Crimeea. Scrutinul are loc in contextul in care in ultimele luni aproape 2.700 de persoane au fost arestate in urma unor proteste. In timpul campaniei electorale au fost organizate…

- Comunistii si sustinatorii opozitiei liberale ruse manifestau separat, sambata, la Moscova - un nou episod al unei importante miscari de contestare, care agita de o luna capitala in urma excluderii unor candidati independenti din alegerile locale prevazute la 8 septembrie, relateaza AFP potrivit…

- Mai multe sute de persoane s-au adunat in diferite locuri din centrul Moscovei pentru aceasta actiune de protest inainte ca politia, prezenta in numar mare, sa inceapa arestarile, potrivit jurnalistilor AFP.OVD-Info, cel putin 89 de persoane au fost retinute la o ora de la inceputul manifestatiei,…

- Reprezentanții spitalului rus de stat în care a fost tratat liderul opoziției din Rusia, Alexei Navalnîi, au transmis ca nu au fost gasite urme de otrava în sistemul acestuia, relateaza agențiile de presa Reuters și Interfax, citate de Mediafax.Aleksei Navalnîi a fost…

- Comisia Electorala moscovita a autorizat sa participe 216 candidati, in timp ce alti 27 au fost exclusi din acest scrutin prevazut sa aiba loc in septembrie si pentru care opozitia rusa s-a mobilizat puternic. In jur de 50 de candidati asteapta inca o decizie oficiala asupra cazului lor.Aflat…

- Parlamentul sirian a adoptat miercuri un proiect de lege prin care incredinteaza gestionarea si extinderea portului comercial Tartus, cel mai mare din Siria, unei intreprinderi ruse pe o perioada de 49 de ani, a relatat agentia oficiala Sana, citata de AGERPRES.Damascul a dezvaluit in aprilie…