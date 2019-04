Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis marti dimineata o atentionare nowcasting Cod galben de intensificari ale vantului pentru judetele Salaj si Satu Mare, valabila pana la ora 14:00, potrivit Agerpres. Potrivit meteorologilor, in zona joasa a celor doua judete se vor semnala intensificari…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis doua atentionari nowcasting Cod galben de vant puternic pentru zone din judetele Sibiu si Caras-Severin, valabile in orele urmatoare, informeaza Agerpres.Citește și: Sase barbati retinuti pentru furturi din locuinte: au furat bunuri in valoare…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis miercuri dimineata atentionari nowcasting Cod galben de vant puternic, valabile in orele urmatoare, in judetele Sibiu si Caras-Severin potrivit Agerpres. Potrivit meteorologilor, pana la ora 9:00, in localitatile Talmaciu, Selimbar si Boita din…

- Meteorologii au emis, sambata dimineata, avertizari cod galben de vant puternic pentru opt judete din vestul si centrul tarii. Județul Cluj este vizat de avertizarea meteorologilor. Atentionarile sunt valabile pana duminica la ora 13.00. Astfel, in zona joasa a judetelor Brasov, Harghita, Sibiu, Mures,…

- Zona de munte din doua județe este marți, pana la ora 17.00, sub avertizare cod portocaliu de vant, care la rafala depașește 130 de kilometri pe ora. Alte 20 de județe sunt, pana marți seara, sub avertizare cod galben de vant.Potrivit unei avertizari nowcasting emise de Administratia Nationala…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, o avertizare nowcasting Cod portocaliu de viscol, valabila in zone montane din Banat si Transilvania, respectiv o serie de atentionari Cod galben de vant puternic, ce vizeaza judete din Moldova, Muntenia si Oltenia. Potrivit meteorologilor,…

- Avertizare meteo de ultima ora emisa de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). Este cod portocaliu de ninsoare pentru patru județe din țara, iar alte 11 județe din zona de sud a țarii sunt sub cod galben de vant.Codul portocoaliu de ninsoare e valabil in județele Valcea, Gorj, Hunedoara…