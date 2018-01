Cod Galben in Dobrogea. Localitati vizate. Cat va mai tine vremea rea. Explicatii de la meteorologi

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit meteorologilor, in Capitala se vor semnala intensificari locale ale vantului ce vor atinge la rafala viteze de 55-65 km/h.Fenomene similare se vor semnala si in judetul Ilfov, in judetul Calarasi, in Budesti, Fundulea, Lehliu Gara, Oltenita, Belciugatele, Cascioarele, Chirnogi,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare nowcasting de cod galben de vant puternic in județele Constanța și Tulcea. Porturile maritime, din judetul Constanta, raman sambata inchise din cauza vantului puternic, conform centrului Infotrafic al Politiei Romane.Avertizarea este…

- Alerte meteo in mai multe zone din țara, sambata, 13 ianuarie. ANM a emis o avertizare nowcasting de cod galben de vant puternic in județele Constanța și Tulcea. Avertizarea este valabila pentru județul Constanța: Constanța, Eforie, Mangalia, Navodari, Techirghiol, 23 August, Agigea, Albești, Corbu,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a extins o avertizare nowcasting, care era valabila de aseara, pana astazi, la ora 08.00.Se vor semnala intensificari ale vantului cu rafale ce vor depasi 55 km h dupa cum urmeaza:Judetul Constanta: Constanta, Eforie, Mangalia, Navodari, Techirghiol, 23 August,…

- Meteorologii au emis in aceasta dupa amiaza o avertizare now casting cod galben ce vizeaza judetele Tulcea si Constanta.Potrivit ANM, in intervalul ora 17:35 pana la ora 20:00 in judetul Constanta: Constanta, Eforie, Mangalia, Navodari, Techirghiol, 23 August, Agigea, Corbu, Costinesti, Limanu, Tuzla…

- Boboteaza reprezinta o sarbatoare importanta pentru creștinii ortodocși și catolici. Catolicii sarbatoresc pe 6 ianuarie Epifania, care simbolizeaza anunțarea nașterii lui Hristos regilor magi, care i-au adus daruri, aur, smirna și tamâie, iar ortodocșii celebreaza botezul Mântuitorului…

- Ajunul Bobotezei - Vineri, 5 ianuarie - ora 5.00, IPS Teodosie va oficia Sfanta Liturghie la Catedrala arhiepiscopala 'Sfintii Apostoli Petru si Pavel' din Constanta; - ora 7.00, Arhiepiscopul Tomisului va oficia slujba de Sfintire Mare a apei, slujba identica cu cea oficiata in ziua de Boboteaza. Apa…

- Pentru remedierea unei avarii la conducta de alimentare cu apa de pe Șoseaua Naționala din localitatea Ovidiu, SC RAJA SA este nevoita sa intrerupa furnizarea apei potabile astazi, 28 decembrie 2017, in intervalul orar 11,00 – 14,00. Sunt afectați consumatorii de pe partea stanga a localitații Ovidiu,…

- Sarbatorile de iarna sunt pentru unii momentul prielnic de a face spectacol pozand in Bunul Samaritean. Unii oameni ajuta insa familiile nevoiașe tot timpul anului și fara sa iasa neaparat in evidența. Este și cazul Liviei Mansour, din Constanța, care, cu ajutorul prietenilor și al constanțenilor, reușește…

- Asociatia Judeteana de Box Constanta, in parteneriat cu Federatia Romana de Box si Ring Capitol, organizeaza, maine, de la ora 15.30, la sala de jocuri a Complexului Sportiv „Tomis” din strada Flamanda, o gala de box, la care sunt invitate sa participe toate cluburile din judetul Constanta. Astfel,…

- Aproximativ 2.000 de turisti, cu peste 10% mai multi decat anul trecut, se vor caza si isi vor petrece Revelionul in hotelurile de la mare, unde pentru trei nopti, plus masa de revelion, platesc intre 978 de lei si 4.000 de lei pe o camera, potrivit estimarilor Litoralulromanesc.ro, cea mai mare…

- Meteorologii au emis un cod galben de vant valabil de la 10:30 pana la ora 14:30.Vor fi afectate urmatoarele zone: judetul Constanta Istria, Mihai Viteazu; judetul Tulcea: Sulina, Bestepe, C.A. Rosetti, Ceamurlia de Jos, Chilia Veche, Crisan, Jurilovca, Mahmudia, Maliuc, Murighiol, Nufaru, Sfantu Gheorghe,…

- Fratele lui Liviu Varciu, Ionut, a murit in luna august 2009, intr-un tragic accident rutier petrecut intre localitatile Ovidiu si Mihail Kogalniceanu. Momentul l-a marcat pe artist, iar amintirile inca il rascolesc.

- Chiar daca ultimele zile ne au rasfatat cu grade generoase in termometre, in scurt timp iarna isi va arata adevarata fata. La inceput de iarna calendaristica, la nivelul judetului, dintre cele 70 de primarii din judetul Constanta, doar 39 au contracte incheiate cu firme care sunt pregatite sa intervina…

- Este o saptamana care pare blestemata in Constanta. Doi barbati au luat crunta decizie, noaptea trecuta, de a-si incheia socotelile cu viata. Unul a lasat un bilet de adio in care a scris ce il macina. Cel de-al doilea a parasit aceasta lume fara nicio explicatie. In doar cateva zile, vorbim asadar…

- Miercuri dupa amiaza, la sala Dobrogea a Consiliului Judetean Tulcea, presedintele Consiliului Judetean Tulcea, Horia Teodorescu, s a intalnit cu primarii din Sulina, Crisan, C.A. Rosetti, cu oficiali ai Administratiei Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, dar si cu alti reprezentanti din domeniul turismului,…

- Meciurile din etapa a 15 a ultima din tur a Ligii a 4 a de fotbal a judetului Constanta s au incheiat cu rezultatele: Portul Constanta Viitorul Fantanele 1 3 la seniori 3 1 la juniori, CS Mihail Kogalniceanu CS Eforie 4 4 6 3, Gloria Albesti Sparta Techirghiol 2 5 5 0, Farul Tuzla Vointa Valu lui Traian…

- Pentru executarea lucrarilor de revizie generala la pompele din cadrul Statiei de pompare si tratare Cota 20 Ovidiu, precum si pentru montarea unei noi vane in instalatia de furnizare a apei, SC RAJA SA este nevoita sa intrerupa distributia apei potabile in noaptea de miercuri spre joi, 22 spre 23 noiembrie…

- Primele sapte meciuri din etapa a 15 a a Ligii a 4 a de fotbal a judetului Constanta s au incheiat cu rezultatele:Portul Constanta Viitorul Fantanele 1 3 la seniori 3 1 CS Mihail Kogalniceanu CS Eforie 4 4 6 3 Gloria Albesti Sparta Techirghiol 2 5 5 0 Farul Tuzla Vointa Valu lui Traian 5 3 0 20 CSO…

- Etapa a 15 a a Ligii a 4 a de fotbal a judetului Constanta se disputa in acest weekend, dupa programul: sambata, 18 noiembrie Portul Constanta Viitorul Fantanele ora 10.00 juniorii, ora 12.00 seniorii , CS Mihail Kogalniceanu CS Eforie 12.00 14.00 , Gloria Albesti Sparta Techirghiol 10.00 12.00 , Farul…

- Fac nunta in cer. Octavia și Alexandru, tinerii care au decedat in accidentul de la Ovidiu , au fost inmormantați impreuna, la Navodari. Cei doi tineri, logodiți in luna august, planuiau sa se casatoreasca in 2018, insa tragedia infioratoare le-a adus moartea, weekend-ul trecut. Miercuri, la Biserica…

- Partidele din meciurile de seniori ale etapei a 14 a a Ligii a 4 a de fotbal a judetului Constanta s au incheiat cu rezultatele: Viitorul Fantanele Stiinta Poarta Alba 7 0, CS Eforie CS Medgidia 1 6, Gloria Baneasa Farul Tuzla 6 1, CS Agigea Unirea Topraisar 5 0, CS Lipnita Carvan Portul Constanta 6…

- Un tragic accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza intre Ovidiu si Mihail Kogalniceanu. O autoutilitara la volanul caruia se afla un barbat de 63 de ani a intrat pe contrasens si s a izbit violent de un autoturism BMW in care se aflau trei tineri. In urma impactului extrem de violent soferul…

- Partidele din etapa a 14 a a Ligii a 4 a de fotbal a judetului Constanta se vor disputa dupa programul: sambata, 11 noiembrie Viitorul Fantanele Stiinta Poarta Alba ora 10.00 juniorii, ora 12.00 seniorii , CS Eforie CS Medgidia 12.30 14.30 , Gloria Baneasa Farul Tuzla 10.00 12.00 , CS Agigea Unirea…

- In etapa a 13 a a Ligii a 4 a de fotbal a judetului Constanta s au inregistrat rezultatele: Portul Constanta CS Eforie 1 1 la seniori 2 1 la juniori, CS Medgidia Sparta Techirghiol 3 0 5 4, CS Mihail Kogalniceanu Vointa Valu lui Traian 5 0 4 7, Gloria Albesti Gloria Baneasa 2 1 la juniori, meciul a…

- In etapa a 13 a a Ligii a 4 a de fotbal a judetului Constanta au fost programate partidele: sambata, 4 noiembrie Portul Constanta CS Eforie ora 10.00 juniorii ora 12.00 seniorii , CS Medgidia Sparta Techirghiol 10.00 12.00 , CS Mihail Kogalniceanu Vointa Valu lui Traian 12.00 14.00 , Gloria Albesti…

- Doi soferi depistati cu nereguli in trafic de politistii constanteni s au ales cu dosare penale.Astfel, la data de 30 octombrie, politistii din cadrul Serviciului Rutier au depistat un barbat, de 35 de ani, din localitatea Lumina, judetul Constanta, care a condus un autoturism cu numere provizorii expirate,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis in aceasta seara o avertizare cod galben de vant valabila in intervalul ora 18:00 pana la ora 21:00. Conform ANM, in judetele Constanta si Tulcea se vor semnala intensificari ale vantului cu rafale ce vor depasi pe arii extinse 55 65 km h. UPDATE. Meteorologii…

- Numele asiguraților și stațiunile in care vor ajunge beneficiarii seriei a XVI-a au fost publicate pe site-ul instituției. Prezentarea in stațiune se va face in perioada 30 octombrie – 1 noiembrie, iar repartiția biletelor a fost realizata prin alocare automata, pe baza ordinii de ierarhizare a cererilor.…

- Primele sapte meciuri de seniori ale etapei a 12 a a Ligii a 4 a de fotbal a judetului Constanta, jucate astazi, s au incheiat cu rezultatele: CS Eforie Viitorul Fantanele 2 1 Sparta Techirghiol Portul Constanta 1 1 Vointa Valu lui Traian CS Medgidia 0 11 Gloria Baneasa CS Mihail Kogalniceanu 6 0 CS…

- In etapa a 12 a a Ligii a 4 a de fotbal a judetului Constanta se vor juca meciurile: sambata, 28 octombrie CS Eforie Viitorul Fantanele ora 12.00 juniorii, ora 14.00 seniorii , Sparta Techirghiol Portul Constanta 9.00 11.00 , Vointa Valu lui Traian CS Medgidia 12.00 14.00 , Gloria Baneasa CS Mihail…

- ANM a emis o avertizare nowcasting de Cod Galben valabila pana la ora 19:00 in: Județul Constanța: Constanța, Eforie, Mangalia, Murfatlar, Navodari, Ovidiu, Techirghiol, 23 August, Agigea, Albești, Amzacea, Baraganu, Castelu, Cogealac, Comana, Corbu, Costinești, Cumpana, Istria, Limanu, Lumina,…

- In etapa a 11 a a Ligii a 4 a de fotbal a judetului Constanta s au inregistrat rezultatele: Portul Constanta Vointa Valu lui Traian 5 0 la seniori 2 1 la juniori, Viitorul Fantanele Sparta Techirghiol 4 1 7 0, Stiinta Poarta Alba CSO Ovidiu 2 2 3 0, CS Medgidia Gloria Baneasa 3 1 12 1, CS Mihail Kogalniceanu…

- În primele noua luni ale acestui an a fost tranzitat de 1.908 nave, din care 460 au fost straine. România are, pe lânga Canalul Dunare-Marea Neagra, un canal mai mic, între Poarta Alba și Midia Navodari. Acesta din urma împlinește anul acesta 30 de ani de exploatare,…

- Sapte dintre cele opt meciuri ale etapei a 11 a a Ligii a 4 a de fotbal a judetului Constanta s au incheiat cu rezultatele:Portul Constanta Vointa Valu lui Traian 5 0 la seniori 2 1 la junioriViitorul Fantanele Sparta Techirghiol 4 1 7 0 Stiinta Poarta Alba CSO Ovidiu 2 2 3 0CS Medgidia Gloria Baneasa…

- In etapa a 11 a a Ligii a 4 a de fotbal a judetului Constanta se vor disputa, sambata, 21 octombrie, partidele: Portul Constanta Vointa Valu lui Traian ora 11.00 juniorii, ora 13.00 seniorii , Viitorul Fantanele Sparta Techirghiol 11.00 13.00 , Stiinta Poarta Alba CSO Ovidiu 11.00 13.00 , CS Medgidia…

- Sute de membri ai sindicatului Sanitas Constanța au plecat, în aceasta dimineața, spre București, la bordul mai multor autocare, pentru a participa la unul dintre cele mai mari mitinguri organizate în ultimul timp de sindicaliștii din Sanatate. Sindicaliștilor din cadrul Sanitas…

- Casa Judeteana de Pensii Arges anunta ca la sediul institutiei s-a afisat repartitia biletelor de tratament balnear pentru seria 16, datele de plecare fiind in perioada 30 octombrie –€ 4 noiembrie 2017. Aceasta poate fi consultata si pe site-ul institutiei, www.cjparges.ro. Au fost alocate automat in…

- Un drum promis din 2011, intre Navodari și Ovidiu, nu este nici acum gata. Fondurile europene au fost astfel irosite. Inspectoratul de Stat in Construcții ține la secret concluziile controalelor ...

- In etapa a zecea a Ligii a 4 a de fotbal a judetului Constanta s au inregistrat rezultatele: Gloria Baneasa Portul Constanta 3 2 la seniori 1 2 la juniori, Vointa Valu lui Traian Viitorul Fantanele 0 5 7 1, CS Eforie Stiinta Poarta Alba 2 2 6 1, CS Agigea CS Mihail Kogalniceanu 5 0 2 6, Unirea Topraisar…