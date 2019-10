CNAIR nu stie inca de ce se crapa autostrada dintre Cunta si Saliste, desi a avut 5 ani pentru a afla

La 5 ani de la inagurare, soseaua de mare viteza dintre Cunta si Saliste - care a ajuns sa fie cunoscuta si drept "autostrada demolata" - continua sa se crape si sa puna probleme pe care statul roman nu e in stare sa le rezolve.



Pentru a fi mai usor de construit, Autostrada Orastie-Sibiu - lunga de 82,2 kilometri - a fost impartita in 4 loturi. In 2011, s-au ales constructorii: Strabag pentru Lotul 1 (dintre Orastie si Vinisoara), Straco pentru Lotul 2 (dintre Vinisoara si Cunta), Salini Impregilo pentru Lotul 3 (dintre Cunta si Saliste) si Astaldi pentru Lotul 4 (dintre Saliste si Sibiu).



…