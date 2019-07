Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de stiinta indieni au inceput sa verifice joi posibila origine extraterestra a unei pietre de marimea unei mingi de fotbal, cazuta din cer cu o zi inainte in campurile din estul Indiei, informeaza AFP. Obiectul mineral, de culoare bruna, cantarind in jur de 15 kilograme, a aterizat…

- Localnicii din localitatea Topana din judetul Olt sunt terorizati de taurul de aproximativ 700 de kilograme. Proprietarul refuza sa-l inchida. Oamenii spun ca animalul iese cu mare usurinta din gospodaria unde ar trebui sa stea inchis, o ia prin livezi, prin gradinile oamenilor, iar localnicii sunt…

- Sute de porci din comuna Teasc au fost depistati in urma cu o luna cu virusul pestei porcine, iar ieri, DSVSA Dolj a trecut la treaba. Localnicii sunt foarte revoltati pentru ca, spun ei, asistentii sanitar-veterinari care sunt responsabili cu eutanasierea, au sacrificat animalele fara prea multe explicatii…

- Oamenii din satul Vâlcelele cresc bovine și obișnuiau sa vânda laptele catre centrele de colectare, obținând astfel un venit pentru a-și ușura cât de cât traiul. Cei din Comunitatea Vâlcelele – Bobâlna spun „obișnuiau” la timpul trecut pentru…

- Ty Lucente va trai toata viața cu remușcari, dupa ce și-a omorat fara sa vrea propriul copil. Pe numele barbatului a fost deschis dosar penal pentru omor involuntar, dupa ce a leșinat peste baiețelul sau, lasandu-l fara suflare.

- Un drum a fost distrus complet din cauza surparilor masive ce au avut loc in satul Cumpana din județul Constanța. Totul s-a intamplat in miez de noapte, susține Romania TV. Oamenii sunt disperați pentru ca nu mai puțin de 30 de case sunt in pericol de a fi surprinse de alunecarea de teren. …

- Informație de ultima ora. Medicii legiști din Constanța ar fi gasit droguri in sangele creatorului de moda Razvan Ciobanu. Acesta a murit ieri dimineața in urma unui cumplit accident rutier.Citește și: Absolut HALUCINANT - Localnicii au FURAT tot ce au gasit langa mașina in care a MURIT Razvan…