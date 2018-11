Ciulama de ciuperci cu pui şi mamaliguţă Ingrediente Ciulama de ciuperci cu pui si mamaliguta aripi de pui, smantana 750 g, ceapa, ciuperci – 500 g, ulei, sare, faina de porumb, apa, usturoi Mod de preparare Ciulama de ciuperci cu pui si mamaliguta Peste ceapa calita se pun ciupercile si aripile de pui si se la lasa si ele la calit 30 min. Cand carnea si ciupercile sunt gata se adaga smantana si sare si se lasa 15 min. sa se patrunda. Separat se pune apa cu sare la fiert. Cand aceasta incepe sa clocoteasca se pune faina in ploaie si se amesteca pana e gata mamaliguta. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

