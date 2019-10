Stiri pe aceeasi tema

- De origine orientala, ciorba de burta este una dintre cele mai pregatite ciorbe in bucataria romaneasca. Deloc complicat de facut, ciorba de burta are un gust delicios, iar pregatirea ei are la baza cateva secrete. Iata cum faci acasa cea mai buna ciorba de burta. Cum se face ciorba de burta Unul dintre…

- RETETE CIORBE PERISOARE. Si cum nimeni nu se naste invatat, a trebuit sa caut cele mai bune retete pentru ciorbita de perisoare. Am aici secretele pentru cea mai delicioasa ciorba de perisoare de la gospodine desavarsite. Sa gatiti cu spor si pofta buna! Ciorbita de perisoare din pasare…

- Trei lucruri sunt importante pentru armeni si cu ele se mandresc oriunde s-ar afla: credinta, limba armeana si traditiile. O populatie nu poate fi numita popor o data ce nu are traditii, ele fiind baza pentru formarea si...

- In sezonul pregatirii conservelor pentru iarna, o fosta semifinalista Chefi la cutite promoveaza preparatele cu peste. Bistriteanca Nina Rus este sigura ca cine gusta o data din zacusca din pastrav afumat se indragosteste de preparatul delicios si ii face loc imediat in camara.

- Reteta de zarzavat pentru ciorba. Secretul stiut doar de gospodinele adevarate Din camara gospodinelor nu poate lipsi zarzavatul pentru ciorba. Va prezentam cea mai simpla reteta. Orice gospodina o poate face.

- Cum se pune zarzavatul pentru ciorba la borcan. Rețeta ușoara pentru gospodinele incepatoare. Zarzavatul pus la borcan este o adevarata mina de aur pentru gospodine, cand vine vorba de pregatirea ciorbelor. Iata cat de ușor se pregatește.

- Cel mai iubit show culinar, Chefi la cuțite, a debutat in forta cu sezonul cu numarul 7. Un numar record de concurenți s-au prezentat la degustarile pe nevazute, in fața celor trei jurați. In ediția 2, un șofer de TIR cu patru neveste le-a pus in farfurie un preparat tradițional romanesc. In sfarșit!

- Nu mai știi ce sa le gatești celor dragi și vrei sa ii surprinzi cu o masa delicioasa? Ciorba de burta este un preparat delicios și ideal pentru o zi de weekend, care cu siguranța nu va rezista prea mult pe masa.