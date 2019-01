Incepand de vineri, judecatorul Adriana Nicolae conduce Tribunalul Buzau. Delegarea in functia de președinte a vicepresedintelui Tribunalului Buzau a fost decisa joi de membrii Secției pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii și este valabila incepand cu data de 11.01.2019, pana la ocuparea functiei prin concurs sau examen, in conditiile legii, dar nu mai mult […] Articolul Cine va conduce Tribunalului Buzau in urmatoarele șase luni apare prima data in Opinia Buzau .