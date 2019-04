Stiri pe aceeasi tema

- Franța și Romania vor juca, la Rouen, in weekend-ul 20-21 aprilie in semifinalele Fed Cup. Echipa Romaniei de Fed Cup este deja in Franța și a inceput pregatirea pentru meciul cu Franța. Azi, Simona Halep (2 WTA) și Mihaela Buzarnescu (31 WTA) au fost primele romance care s-au antrenat in sala Kindarena…

- Capitanul nejucator al echipei de Fed Cup a României, Florin Segarceanu, este convins ca Simona Halep (locul 2 WTA) va face diferența în confruntarea Franța – România, din semifinalele Fed Cup.

- Florin Segarceanu, capitanul-nejucator al echipei de Fed Cup a Romaniei, a declarat, luni, pe aeroportul Otopeni ca Simona Halep si dorinta fetelor de a scrie o pagina de istorie in tenisul romanesc sunt atuurile noastre in semifinala cu Franta, programata la Rouen in zilele de 20 si 21 aprilie.…

- Simona Halep, 27 de ani, 2 WTA, pregatește intens duelul cu Franța din semifinalele Fed Cup, care va avea loc in perioada 20-21 aprilie, in deplasare. Daca marți a aparut pe rețele de socializare antrenandu-se pe zgura, azi Simona Halep a aparut intr-un videoclip in care lucra intens in sala de forța,…

- Simona Halep, Mihaela Buzarnescu, Irina Begu, Monica Niculescu si Raluca Olaru au fost nominalizate de capitanul-nejucator Florin Segarceanu pentru intalnirea din semifinalele Fed Cup de la Rouen, cu Franta, informeaza FR Tenis.Dupa ce a dezvaluit componenta echipei, Florin Segarceanu a tinut…

- Simona Halep, Mihaela Buzarnescu, Irina Begu, Monica Niculescu și Raluca Olaru au fost nominalizate de capitanul-nejucator Florin Segarceanu pentru întâlnirea din semifinalele Fed Cup de la Rouen, cu Franța, din 20-21 aprilie 2019, informeaza FRT.ro.Ce spune capitanul-nejucator"Am…

- Simona Halep, Mihaela Buzarnescu, Irina Begu, Monica Niculescu si Raluca Olaru au fost nominalizate de capitanul-nejucator Florin Segarceanu pentru intalnirea din semifinalele Fed Cup de la Rouen, cu Franta, din 20-21 aprilie, a anuntat, luni, Federatia Romana de Tenis. Florin Segarceanu…

- Nadia Comaneci este încrezatoare ca România, cu Simona Halep, va câștiga la Fed Cup. "Nu stiu daca ajung la Paris în perioada respectiva (n.r. - la meciul Franta - România din semifinalele Fed Cup) pentru ca am câteva evenimente la care trebuie sa particip…