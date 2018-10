Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat in MAE Dan Neculaescu a avut miercuri o intrevedere cu Johannes Hahn, comisar european pentru politica de vecinatate si negocierile de aderare, pe agenda figurand evolutiile din vecinatatea estica si Parteneriatul Estic, inclusiv in perspectiva preluarii de catre Romania a presedintiei…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a avut, marti, o intrevedere cu negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, aflat in vizita oficiala la Bucuresti, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis AGERPRES. Discutiile dintre…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat in fața presei ca va vota la referendumul pentru redefinirea familiei care va avea loc pe 6 și 7 octombrie, deși nu a dezvaluit care va fi votul sau.„Voi vota. Știți ca Romania are presedinția din umbra a Consiliului UE. Inseamna ca ne pregatim…

- In contextul marcarii a șapte ani de la adoptarea „Declarației Comune privind Parteneriatul Strategic pentru Secolul XXI intre Romania si Statele Unite ale Americii”, care a avut loc la Washington D.C., pe 13 septembrie 2011, prim-ministrul Viorica Dancila a salutat nivelul excelent al relațiilor dintre…

- Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, participa in perioada 7-8 septembrie a.c., la Viena, la reuniunea informala a Consiliului pentru Afaceri Economice și Financiare al UE (ECOFIN), la intalnirea EUROGRUP in format extins și la Forumul Financiar EUROFI, organizat in asociere cu Președinția…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat, miercuri seara, dupa ce Comisarul european pentru Buget Gunther Oettinger a sugerat ca Romania, Ungaria, Polonia si Italia doresc slabirea proiectului european, ca „Romania a fost si ramane unul dintre cele mai pro-europene state din Uniunea…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, va participa in perioada 30 31 august 2018, la Viena, la reuniunea informala Gymnich a ministrilor afacerilor externe din statele membre ale UE, gazduita de Presedintia austriaca a Consiliului UE.Printre subiectele ce vor fi abordate sunt teme de actualitate,…

- Reprezentantii Guvernului realizeaza "mandate constructive" in ceea ce priveste Presedintia romana a Consiliului Uniunii Europene de anul viitor, a declarat, marti, ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, la Reuniunea anuala a diplomatiei. "S-a vorbit despre necesitatea de a pregati…