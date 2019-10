Stiri pe aceeasi tema

- CFR SA, ca autoritate contractanta, are dreptul sa semneze contractul pentru modernizarea tronsonului Brasov-Sighisoara, loturile 1 (Brasov-Apata) si 3 (Cata-Sighisoara), in caz contrar se va pierde o...

- CNTEE Transelectrica SA a semnat astazi contractul de finanțare pentru construcția Liniei Electrice Aeriene 400 kV Gutinaș – Smardan, in valoare de 33,43 milioane de euro. Finanțarea europeana nerambursabila a fost obținuta prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020, Axa Prioritara…

- Spitalul Clinic Colentina a lansat o licitatie prin care vrea sa achizitioneze medicamente in valoare de pana la 390,5 milioane lei (81,9 milioane euro), fara TVA, potrivit unui anunt publicat pe platforma SICAP.Licitatia vizeaza incheierea unui acord-cadru, iar numarul maxim de participanti…

- De astazi, persoanele fizice se pot inscrie in Programul ”Casa verde”, prin care iși vor putea instala sisteme fotovoltaice, pentru eficientizarea consumului de energie electrica in locuințe. Vor primi 20.000 de lei, nerambursabili. Bugetul proiectului din acest an este de 120 de milioane de euro, din…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat, din nou, ca Gara Brasov va fi modernizata, fiind prinsa in proiectul de reabilitare a liniei de cale ferata dintre Brasov si Sighisoara. El reconfirma declaratiile din 15 iunie, facute tot la Brasov, prezentate de newsbv.ro AICI Investitia pentru Gara…

- In prezenta ministrului Turismului, Bogdan Trif, a fost semnat contractul de finantare pentru proiectul ,,Dezvoltare turistica a Bratului Borcea, Calarasi - port turistic de agrement". Valoarea proiectului este de 18 milioane de euro, iar perioada de executie are o intindere de 45 de luni.

- ​Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) a lansat miercuri, 24 iulie, o licitație deschisa pentru achiziția a maxim 3.000 de telefoane inteligente (smartphone-uri), contract cu o valoare estimata la peste 2,01 milioane de lei, care va fi finanțat din fonduri bugetare. În luna mai, STS a lansat…

- Fondul de private equity Morphosis Capital Fund I, fondat de 4 antreprenori români, a atins pragul de 50 de milioane de euro la mai puțin de un an de la lansarea sa pe piața. Bugetul este destinat IMM-urilor locale ce activeaza în patru sectoare.Citește continuarea pe StartupCafe.ro