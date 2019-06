Cezar Preda (PNL) a izbucnit după declaraţiile lui Cioloş: În fiecare zi mai apare câte un ciudat din ăsta "Eu sunt intr-o situatie chiar ingrata. Eu marti am motiune de cenzura. Suntem innebuniti sa dam acest Guvern jos. Eu cand vad ca unii sunt pisicuti, se duc pe la Cotroceni si redevin pisicuti, altii care nu sunt in Parlament ne explica ca vor sa ia numai o Romanie roza, frumoasa, ei nu au nevoie de o Romanie care are probleme. Eu sunt liberal. Marti trebuie sa pice acest guvern si noi intram la guvernare, pentru ca mie nu-mi dai o tara frumoasa, cu crestere sanatoasa, fara cheltuieli, fara imprumuturi. Pai pe aia o ia oricine. Si cand ai o tara asa, nu mai ai nevoie nici de Ciolos nici de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

