CExN PSD. Mircea Diaconu, mesaj cheie: De ce spun asta?

- Social-democratii se vor reuni vineri intr-o sedinta a Comitetului Executiv National (CExN) al PSD, punctul central al discutiilor fiind o declaratie comuna lansata in spatiul public. Lideri ai PSD au semnat o scrisoare deschisa prin care cer "demisia imediata" a lui Liviu Dragnea din functiile de…

- Social-democratii se vor reuni intr-o sedinta a Comitetului Executiv National (CExN) al PSD vineri, 21 septembrie, de la ora 12.30. Sedinta vine in contextul in care lideri ai PSD au semnat o scrisoare deschisa prin care cer "demisia imediata" a lui Liviu Dragnea din functiile de presedinte al PSD…

- Liderul PSD Liviu Dragnea este prezent, in aceasta seara, la Antena 3. Este primul interviu pe care il acorda Dragnea de la izbucnirea scandalului cu Gabriela Firea. Ramai pe adevarul.ro pentru a urmari livetext cele mai importante declaratii.

- Deși se afla in grațiile liderului PSD, Liviu Dragnea, șeful social-democraților clujeni a lipsit, astazi, de la ședința Comitetului Executiv Național (CEx), desfașurate la Neptun. Potrivit informațiior Actual de Cluj, Horia Nasra a spus „pas” ședinței CEx, convocate de Dragnea, in timp ce parlamentarii…

- Mai mulți lideri PSD s-au intalnit vineri intr-o ședința restransa pentru a discuta despre modul in care Liviu Dragnea conduce partidul, au declarat surse social democrate pentru Hotnews.ro. Liderii social-democrați intenționau sa conteste autoritatea președintelui PSD la ședința CEX prin punerea in…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminica, la Antena 3, ca o sedinta comuna a guvernelor Israelului si Romaniei va avea loc in toamna. Intrebat despre respectiva sedinta, liderul social-democrat a spus: “Se va tine. Nu sunt sigur exact, 8 octombrie sau 8 noiembrie”. Sedinta respectiva reprezinta…

- Liviu Dragnea nu exclude o candidatura la Cotroceni, liderul Partidului Social Democrat (PSD) susținand duminica seara, pe 5 august, la „Sinteza zilei”, posibilitatea de a fi candidatul PSD la alegerile din 2019 și susține ca din aceasta cauza președintele Klaus Iohannis „a dat ordin pe unitate” sa-l…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, spune ca partidul din care face parte este foarte unit in momente de ananghie. Declarația vine dupa ședința Comitetului Executiv Național al PSD, in care liderii social-democrați au decis in unanimitate sa-l sprijine pe Liviu Dragnea, dupa ce a fost…