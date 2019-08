Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Executiv Național al Partidului Social Democrat se reunește vineri, 23 august 2019, de la ora 12:00, la Camera Deputaților, sala Grupului PSD „Ovidiu Sincai”, nivel 1M, Palatul Parlamentului.

- Președintele PSD, Viorica Dancila, a convocat ședința Comitetului Executiv al PSD, in cadrul careia se vor analiza sondajele de opinie și se va stabili candidatul la prezidențiale.Citește și: Adrian Țuțuianu a inceput sa vorbeasca: DEZVALUIRI INCENDIARE despre Codrin Ștefanescu Surse…

- "Alegerile prezidentiale sunt o prioritate pentru noi. Daca la alegerile europarlamentare am avut un rezultat care a nemultumit partidul, daca la alegerile europarlamentare am vazut ca nu am reusit efectiv sa castigam increderea membrilor, simpatizantilor, a cetatenilor inseamna ca undeva s-a gresit.…

- Comitetul Executiv National al PSD s-a reunit vineri pentru a analiza si valida candidaturile depuse pentru conducerea partidului (presedinte, presedinte executiv si secretar general), dar si pentru a stabili agenda Congresului extraordinar, care urmeaza sa aiba loc sambata.

- Liderii social-democrați s-au reunit in ședința Comitetului Executiv marți seara la sediul din Baneasa pentru a stabili strategia partidului pentru urmatoarea perioada. Dupa ședința CEx a PSD, Viorica Dancila a declarat ca liderii partidului au votat pentru ca Gabriela Firea sa revina pe funcțiile pe…

- Comitetul Executiv National al PSD ar putea stabili in sedinta de marti data la care va fi organizat un congres pentru alegerea noului presedinte al partidului si pentru stabilirea candidatului social-democratilor la alegerile prezidentiale, a declarat presedintele interimar al partidului, Viorica…