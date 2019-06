Cele doua trenuri plecate din Timisoara duminica au ajuns la Mangalia dupa 30 de ore

Stiri pe aceeasi tema

- Cele doua garnituri au pornit la 17:30, respectiv 19:30 din Timisoara, dar s-au oprit la Drobeta Turnu-Severin. Trenurile au fost intoarse apoi, impreuna, la Lugoj de unde sa isi continue drumul pe alta ruta, scrie digi24.ro. Calatorii au ramas insa in vagoane si abia in aceasta dimineata, la ora 08.00,…

- "Am ajuns la concluzia ca hotararea instantei de fond este legala si temeinica, fiind in mod judicios motivata, avand un puternic suport probator", scrie Gheorghe Stan, seful Sectiei de investigare a infractiunilor din Justitie, in motivele de retragere a apelului facut de DNA in dosarul in care Sebastian…

- Alianta USR-PLUS a obtinut ca scor general peste 22% la alegerile europarlamentare de duminica, potrivit rezultatelor "aproape finale", si a castigat in marile orase, printre care Bucuresti, Cluj, Brasov, Iasi, Constanta, Timisoara, Galati, Craiova, Pitesti, Ploiesti sau Buzau, precum si peste 42% din…

- Companiile de ride-sharing reactioneaza, pentru prima oara, dupa ce a intrat in vigoare asa numita ordonanta a taximetristilor, acestea anuntand ca isi sustin financiar si juridic soferii care vor avea dificultati. Oficiali ai Uber si Bolt au precizat ca soferii parteneri au primit deja mesaje,…

- Ministrul Finantelor, Eugen Tedorovici, a admis, marti dupa-amiaza, la Palatul Victoria, ca sistemul informatic al ANAF reprezinta in continuare principalul impediment in relatia intre stat si contribuabil. In aceste conditii, Eugen Teodorovici pregateste publicul pentru revenirea - "temporara",…

- Viitorul in alimentarea cu energie termica a populatiei din marile orase ale Romaniei o reprezinta centralele modulare, de aproximativ 50 de MW, mai mici decat centralele actuale foarte mari, ceea ce va duce la diminuarea pierderilor masive din retelele de distributie, a declarat, marti, Doru Visan,…

- Mii de bucuresteni au ramas fara apa calda in urma unei noi avarii la RADET. Este vorba despre locuitori din Militari si Drumul Taberei, care stau in apropierea centralei de termoficare de pe bulevardul Timisoara, anunta Digi24. Avaria s-a produs la o conducta care pleaca din aceasta…

- Statele Unite intentioneaza sa extinda vanzarile de avioane de lupta F-35 produse de corporatia Lockheed Martin catre cinci noi state, inclusiv Romania, intr-un moment in care aliatii europeni isi consolideaza apararea in fata unei Rusii care se intareste militar, a declarat joi un oficial al Pentagonului.…