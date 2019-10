Stiri pe aceeasi tema

- Sapte persoane au murit si alte 15 sunt date disparute dupa cel mai puternic taifun care a lovit Japonia in ultimele decenii, paralizand Tokyo, provocand revarsarea raurilor care au dus la evacuarea a milioane de oameni inainte de a se indrepta spre...

- Taifunul Hagibis, unul dintre cele mai puternice care au lovit vreodata Tokyo, a paralizat sambata capitala Japoniei, fortand milioane de oameni sa ramana in case si facand ca strazile sa fie goale. Doua persoane au murit, rauri s-au revarsat si s-au inregistrat daune semnificative, relateaza Reuters.

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,7 grade pe Richter a avut loc sambata dupa-amiaza in prefectura japoneza Chiba, la est de Tokyo, in timp ce regiunea se afla in alerta maxima din cauza puternicului taifun Hagibis.

- Doua partide de rugby din cadrul Cupei Mondiale din Japonia au fost anulate, joi, din cauza taifunului Hagibis care va lovi aceasta țara la sfarșitul saptamanii, anunța BBC. Mai exact, este vorba de...

- Cel putin sapte persoane au murit, iar numeroase altele au fost ranite dupa ce un autocar a intrat in coliziune cu un camion, sambata, in nordul Rusiei, informeaza agentia de presa Tass, potrivit mediafax.ro.

- Taifunul Faxai, insotit de rafale devastatoare de vant si ploi torentiale, a lovit luni zona metropolitana Tokyo unde a provocat decesul a trei persoane si ranirea altor cateva zeci, relateaza DPA. Furtuna a parasit zona de uscat in cursul diminetii de luni si s-a indreptat catre Oceanul…

- Circulatia trenurilor si activitatea aeroporturilor din Tokyo sunt afectate duminica, Japonia asteptand sa fie lovita de taifunul Faxai, care va aduce vanturi cu viteze de pana la 216 km/h si ploi abundente, informeaza Reuters.