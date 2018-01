Stiri pe aceeasi tema

- Clipe de coșmar pentru doi barbați care au fost incatușați de polițiști! Aceștia au fost batuți cu bestialitate, dupa ce au fost opriți și suspectați ca ar fi niște infractori dați in urmarire generala.

- Procurorii Parchetului Militar de pe langa Tribunalul Militar Timisoara au finalizat cercetarile si au dispus trimiterea in judecata a urmatorilor inculpati, aflati in stare de arest la domiciliu: GAVRILA ALEXANDRU EUGEN subofiter jandarm in cadrul unei unitati militare din Timisoara , sub aspectul…

- Judecatorii Curții Constituționale au decis ca modificarile aduse de Parlament Statutului funcționarilor publici nu corespund Legii fundamentale. CCR a dat, astfel, dreptate președintelui Klaus Iohannis, care a atacat legea venita la promulgare la inceputul lunii decembrie 2017.

- Curtea Constitutionala a Romaniei a stabilit ca functionarii publici trimisi in judecata vor fi suspendati din functii pana la o sentinta definitiva. CCR a reluat , marti, dezbaterea sesizarii presedintelui Klaus Iohannis referitoare la legea care mentine abrogarea suspendarii functionarilor publici…

- Curtea Constitutionala a Romaniei reia, marti, dezbaterea sesizarii presedintelui Klaus Iohannis cu privire la legea care mentine abrogarea suspendarii functionarilor publici trimisi in judecata, informeaza Agerpres. In 13 decembrie, Curtea a amanat dezbaterile in acest caz. Luna trecuta, seful statului…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Timis au dispus in urma cu cateva zile trimiterea in judecata a celor doi indivizi care au omorat cu batele un barbat la Bucovat. Magistratii au inaintat judecatorilor rechizitoriul in care Rafael Isai Lupulescu si Alin Bujor Magu sunt acuzati de omor. Cei…

- Trei avocati au fost trimisi in judecata de procurorii Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, intr-un dosar de conflict de interese. Potrivit unui comunicat al PICCJ transmis, vineri, AGERPRES, Ana-Aura Deleanu…

- Bogdan Mihai Zuziac (35 de ani), din comuna suceveana Serbauti, aflat pe lista Most Wanted a Politiei Romane, a fost prins in Franta. Acesta este cautat pentru ca are de executat o pedeapsa de sase ani de inchisoare pentru viol. Zuziac a primit aceasta pedeapsa dupa ce impreuna cu un alt consatean a…

- Romania a fost condamnata la CEDO, care a stabilit ca statul roman nu a facut o ancheta efectiva pentru a descoperi si pedepsi vinovatii in cazul unui barbat care a fost ridicat de acasa de politisti si dus la sectie, unde ar fi fost batut pe motiv ca a refuzat sa se legitimeze.Potrivit APADOR-CH,…

- Procuratura Generala a finalizat urmarirea penala si a expediat in judecata cauza penala in privinta altor 13 politisti ai izolatorului de detentie provizorie al Directiei de Politie a municipiului Chisinau, acuzati de comiterea tratamentului inuman in privinta lui Andrei Braguța.

- La doua luni dupa ce trei inspectori ai izolatorului de detentie provizorie al Directiei de Politie a municipiului Chisinau si a patru detinuti care s-au aflat in aceeasi celula cu Andrei Braguta au fost trimisi in instanta, procurorii anunta despre noi detalii in acest dosar.

- Procurorii DNA Ploiesti au dispus trimiterea în judecata, în stare de libertate, a primarului comunei prahovene Filipestii de Padure, Costel Morarescu, si a viceprimarului Vasile-Georgel Surugiu, în legatura cu acordarea nelegala de finantari nerambursabile de peste doua milioane de…

- Procurorii DNA i-au trimis in judecata pe Florin Fratica, fostul primar al comunei argesene Bradu, si pe Daniela Manolache, prim procuror al Parchetului de pe langa Judecatoria Urziceni, in dosarul acordarii unei despagubiri ilegale de peste 35 de milioane lei.

- Cantitatea de peste o tona de articole pirotehnice a fost confiscata de politisti in urma a trei perchezitii efectuate la locuintele unor barbati din localitatea Joita, potrivit unui comunicat de presa transmis duminica de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Giurgiu. Citeste si: Tariceanu,…

- Marian Iftimie-Nicorici, director general al Agentiei Nationale pentru Locuinte (ANL), si Iulian Boghean, director la clubul de fotbal Ceahlaul Piatra Neamt, au fost trimisi in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) pentru trafic de...

- Societatea Tel Drum si oamenii de afaceri Petre Pitis si Mircea Visan - reprezentanti ai firmei - au fost trimisi in judecata de procurorii DNA in dosarul privind fraudarea fondurilor europene, cu un prejudiciu de peste un milion de euro.

- Procurorii DNA de la Iași l-au trimis in judecata pe Cristian Nechifor și pe Mihai Gabriel Doban, ambii ofițeri de poliție judiciara cu atributii de control in Serviciul Poliției Rutiere al IPJ Iași, pentru instigare la abuz in serviciu, daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Iasi au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor NECHIFOR CRISTIAN, la data faptelor ofiter de politie judiciara cu atributii de control in cadrul Serviciului Politiei Rutiere al I.P.J. Iasi,…

- Fostul administrator Tel Drum Marian Fișcuci și fostul deputat Adrian Simonescu au fost trimiși in judecata de catre procurorii DNA. Cei doi sunt acuzați ca au apelat la o inginerie financiara prin care au vandut utilaje agricole „fara a plati taxele catre stat”.

- CCR va dezbate miercuri sesizarea depusa de presedintele Klaus Iohannis referitoare la legea privind Statutul functionarilor publici, care prevede ca functionarii publici sa nu mai fie suspendati din functie în cazul în care sunt trimisi

- Unul dintre cele mai recente cazuri si totodata si unul dintre cele mai grave a fost inregistrat in cursul serii de luni, fiind vorba despre un barbat de 60 de ani din Holboca care a baut jumatate de litru de antigel, confundandu-l cu sticla de alcool. Desi a ajuns in scurt timp la spital, unde i s-a…

- Patru politisti si patru jandarmi din Timisoara sunt cercetati de Parchetul Militar, fiind acuzati ca i-au batut cu salbaticie pe doi tineri confundati cu niste infractori. Bogdan Gratian Dragos (34 de ani), una dintre victime, a povestit pentru „Adevarul” cosmarul prin care a trecut. „Putea fi oricine…

- Aseara, instanta de judecata a decis arestarea preventiva a celor trei persoane pentru o perioada de 30 de zile, fiind introduse in C.R.A.P. al I.P.J. Constanta.Politistii din cadrul Sectiei 2 Politie Constanta au retinut trei persoane, o femeie si doi barbati, cu varste intre 18 si 34 de ani, banuiti…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Tulcea, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., au finalizat cercetarile intr un dosar penal cu privire la savarsirea infractiunilor de trafic de droguri savarsite de catre doi barbati.La 30 noiembrie a.c, politistii Serviciul de Combatere a…

- Vești nu tocmai bune pentru primarul din Bumbești Pițic, Michy Nioața, pe care procurorii Direcției Naționale Anticorupție l-au trimis in judecata chiar in ziua de Sfantul Nicolae, cand dosarul a fost inregistrat pe rolu...

- Trei polițiști și un jandarm care au batut fara motiv doi tineri in apropiere de Timișoara au fost reținuți pentru 24 de ore. Barbații urmeaza sa fie prezentați judecatorilor de la tribunalul Timiș cu propunere de arestare preventiva.

- Procurorii din Timisoara au dispus retinerea pentru 24 de ore a trei barbati, Gratian Ioan Pinter, Erwin Alin Muller si Cristian Buta, pentru constituire a unui grup infractional organizat, furt calificat, dare de mita, instigare la divulgare de informatii nepublice si santaj, conform IPJ Timis.…

- Curtea Constituționala a Romaniei discuta in 13 decembrie sesizarea președintelui Klaus Iohannis cu privire la legea care menține abrogarea suspendarii funcționarilor publici trimiși in judecata, au precizat pentru AGERPRES oficiali ai CCR. Președintele Klaus Iohannis a transmis, luni,…

- Presedintele Klaus Iohannis a sesizat Curtea Constitutionala in legatura cu legea care abroga suspendarea raportului de serviciu al functionarului public ca urmare a trimiterii in judecata, apreciind ca o astfel de masura diminueaza standardele de integritate, componente ale statului de drept, si creeaza…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, luni, Curții Constituționale a Romaniei o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici. Actul normativ menține abrogarea prevederii potrivit careia…

- Doi avocati din capitala si un ofiter de urmarire penala din cadrul Inspectoratului de politie Buiucani vor comparea pe banca acuzatilor pentru trafic de influenta. Procuratura Anticoruptie a finalizat urmarirea penala si a expediat dosarul de invinuire a celor trei in judecata, dupa ce au acumulat…

- Ancheta continua in dosarul penal avand ca obiect savarsirea infractiunii de purtare abuziva de catre patru politisti si patru jandarmi.Potrivit Biroului de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie in cursul zilei de ieri, procurori din cadrul…

- Localitatea valceana Calimanesti a gazduit saptamana trecuta etapa finala a Campionatului de Judo al Ministerului Afacerilor Interne. IPJ Timis a deplasat la campionat un lot format din cinci sportivi care i-a inclus si pe lugojenii Claudiu Zuzac de la Politia de Proximitate Lugoj si Dorel Dejica de…

- Incidentul s-a petrecut in localitatea Cenei din judetul Timis. Proprietarul casei a vorbit cu cei trei tineri sa-i faca anumite lucrari de reparatii. Oamenii au venit, s-au apucat de treaba, insa atunci cand a venit momentul platii cei trei tineri au vazut negru in fata ochilor. Nemultumiti…

- Alina Hanu, avocat in Baroul Constanta, spune ca, "in cazul in care si Curtea de Apel Constanta va decide ca actiunea celor doi este nefondata, acestia s ar putea adresa Curtii Europene a Drepturilor Omului pentru o eventuala nerespectare a art. 6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului dreptul…

- Marian Pandrea si concubina acestuia, Ionela Paun Calin, vor raspunde in instanta pentru dare de mita, instigare la dare de mita si instigare la introducerea in mod ilicit de telefoane mobile si alte mijloace de comunicare la distanta, cartele SIM, dispozitive de tip GPS, modem de internet, medii de…

- Functionarii publici trimisi in judecata pentru fapte de coruptie nu vor fi suspendati din functie pe durata procesului. Decizia a fost luata astazi de plenul Camerei Deputatilor care a admis doar partial cererea de reexaminare a presedintelui Klaus Iohannis asupra legii privind statutul functionarilor…

- Proiectul de lege al deputatului Adnagi Slavoliub (minoritati) care prevede o imunitate sporita pentru judecatorii Curtii Constitutionale (CCR), in sensul in care nu pot fi nici urmariti penal, nici arestati preventiv si nici trimisi in judecata fara incuviintarea a doua treimi dintre acestia, se afla…

- Actionarii televiziunilor Realitatea Tv si B1 Tv au fost reaudiati la Instanta suprema in dosarul presupusei mite electorale al lui Ludovic Orbant, iar denuntatorul acestuia a fost amendat si citat cu mandat pentru ca a lipsit

- Razboi total intre o sotie tradata si amanta sotului. Incercand sa-si apere casnicia, o botosaneanca de 37 de ani i-a aplicata o „corectie” tinerei de 21 de ani cu care sotul ei avea o aventura. Doar ca episodul a avut o intorsatura neasteptata, femeia tradata fiind trimisa in judecata pentru loviri…

- Purtatorul de cuvant al Politiei Locale Galati, Aurelia Bogatu Matei, a declarat, joi, ca incidentul a avut loc miercuri seara, in jurul orei 19.45, cand seful serviciului de siguranta rutiera din cadrul insTitutiei, aflat in timpul liber, pe strada Brailei din municipiu, i-a atras atentia unei femei…

- Doi ofiteri si doi subofiteri de la Sectorul Politiei de Frontiera (SPF) Romanesti, judetul Botosani, au fost trimisi in judecata de procurorii anticoruptie intr-un dosar de abuz in serviciu. Potrivit unui comunicat al DNA transmis, miercuri, AGERPRES, Liviu Ciobanu, la data faptelor coordonator de…

- "In 10 minute, un copil poate sa isi piarda increderea in sine si in ceilalti, iar consecintele pe termen lung asupra dezvoltarii emotionale si integrarii sociale sa fie extrem de grave. Sunt cele 10 minute de pauza, in care unul din patru copii din scolile romanesti este victima a bullying-ului,…

- Procuratura Anticoruptie a finalizat urmarirea penala si a expediat in judecata cauza penala de invinuire a doi barbati, printre care si un politist de frontiera acuzati de corupere activa si contrabanda.

- Doi ofiteri si doi subofiteri de la Politia de Frontiera au fost trimisi in judecata, luni, intr-un dosar de coruptie, se arata intr-un comunicat transmis de Serviciul Teritorial Suceava al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), potrivit agerpres.ro. Ofiterii Liviu Ciobanu si Dinu Barnea si…

- Ancheta finalizata de procurorii DNA in cazul fostului șef al CJAS Timiș, Cristian Careba. Acesta a fost trimis in judecata și este acuzat ca, in perioada in care era pe funcție, a semnat mai multe contracte cu firme controlate de el. Careba ar fi procedat la fel in perioada in care se afla pe poziție…