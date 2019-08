Cehia: O putere străină s-a aflat în spatele atacului cibernetic contra Ministerului de Externe O putere straina s-a aflat in spatele celui mai recent atac cibernetic care a vizat Ministerul de Externe ceh, a anuntat marti Comisia pentru afaceri externe, aparare si securitate a Senatului de la Praga, desi nu a identificat statul respectiv si nu a oferit detalii despre acest incident, transmite Reuters.



Cotidianul ceh Denik N a relatat marti ca atacul cibernetic asupra Ministerului de Externe ceh a avut loc in luna iunie, dar a precizat ca nu a fost compromisa nicio informatie confidentiala. Citand trei surse, cotidianul ceh a mentionat ca atacul a provenit din Rusia.



