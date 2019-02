Cea mai puternică economie a Europei a evitat recesiunea la limită. Exporturile și consumul au dezamăgit Cheltuielile publice mai ridicate au ajutat economia germana sa evite recesiunea in trimestrul patru din 2018, deoarece exporturile nu au mai reusit sa fie un motor de crestere a PIB-ului, transmit AFP, preluata de Agerpres. Economia germană a înregistrat o creştere zero în ultimele trei luni din 2018, după declinul de 0,2% înregistrat în trimestrul trei din 2018, arată datele publicate vineri de Oficiul federal de Statistică din Germania (Destatis). Performanţa înregistrată de cea mai mare economie europeană în perioada… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Germania a incheiat anul 2018 cu cel mai mare excedent bugetar inregistrat de la reunificarea tarii, in 1990, gratie unui somaj care a atins un minim istoric si a dobanzilor reduse, arata datele publicate vineri de Oficiul federal de Statistica din Germania (Destatis), transmite Deutsche Welle.…

- Economia germana a stagnat (crestere de 0,0%) in ultimul trimestru al anului trecut, dupa o contractie a PIB de 0,2% in trimestrul al treilea, a anuntat joi Oficiul federal de statistica (Destatis), transmite AFP. Performanţa înregistrată de cea mai mare economie europeană în…

- Economia germana a stagnat (crestere de 0,0%) in ultimul trimestru al anului trecut, dupa o contractie a PIB de 0,2% in trimestrul al treilea, a anuntat joi Oficiul federal de statistica (Destatis). Performanta inregistrata de cea mai mare economie europeana in perioada octombrie-decembrie…

- Pentru ca economia sa nu intre in colaps, piata muncii din Germania va avea nevoie de cel putin 260.000 de imigranti pe an pana in 2060, iar multi dintre ei vor trebui sa vina din afara Uniunii Europene, arata un studiu publicat marti de Bertelsmann Institute. Potrivit documentului, in prezent…

- Economia britanica a inregistrat in 2018 cel mai lent ritm de crestere din ultimii sase ani, deoarece incertitudinile privind Brexitul au dus la reducerea cheltuielilor si a investitiilor, transmite BBC. Pe ansamblul anului trecut, economia Regatului Unit a crescut cu 1,4%, cel mai redus nivelul din…

- In contextul european extrem de agitat generat de negocierile pentru ieșirea Marii Britanii din UE guvernul german a inrautatit estimarea privind evolutia economiei in 2019, de la 1,8% la 1%, din cauza avansului mai lent al PIB-ului mondial si a incertitudinilor legate de Brexit, a anuntat joi publicatia…

- Anul acesta, excedentul bugetar al Germaniei se va situa la 1,75% din PIB, mult peste estimari, a anuntat ministrul de Finante, Olaf Scholz. În același timp, datoria publică va scădea sub 60% din PIB, fiind pentru prima dată din 2002 când este sub plafonul stabilit de…