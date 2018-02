Stiri pe aceeasi tema

- Walter Casagrande, 54 de ani, campionul Europei cu Porto in 1987, afirma: "Ceea ce ma deranjeaza e ca majoritatea fanilor și jurnaliștilor continua sa-l pupe in fund chiar și cand face prostii". Jocul lui Neymar cu PSG și, mai ales, reacțiile sale nervoase impotriva Realului au declanșat reacții furibunde…

- PNL considera ca majorarea salariului minim pe economie este o pacaleala tip PSD. Milioane de romani se așteptau sa aiba salarii mai mari și putere de cumparare mai mare, dupa ce salariul minim pe economie a fost majorat semnificativ, de la 1450 de lei la 1900 de lei. „De fapt, oamenii au fost pacaliți.…

- Amenintarea terorista la adresa Europei nu va face decat sa creasca anul acesta, avertizeaza unii experti, in contextul in care multi combatanti straini de intorc acasa avand cunostinte „high tech” despre arme, pe care le-au invatat pe terenul de lupta, scrie The...

- Increderea in economie si asteptarile privind veniturile au scazut drastic in Romania in ultimul trimestru al anului trecut, la minime similare cu cele din 2013-2014, invers fata de trendul inregistrat la nivel european, criza guvernamentala de pe plan local reflectandu-se in comportamentul consumatorilor,…

- Medicover, unul din cei mai mari jucatori de pe piata de servicii medicale private, si-a crescut veniturile in anul 2017 cu 19,6% pana la 73,8 milioane euro, fata de valoarea de 61,7 milioane euro raportata in 2016. La nivel de venituri, Medicover Romania se afla pe pozitia trei in cadrul grupului,…

- Omul de afaceri Viorel Catarama ii da replica lui Dan Suciu, purtator de cuvant al BNR, spunand ca evolutia cursului nu este determinata de piata, ci de interventia Bancii Nationale si ca fara o asemenea interventie, cursul ar fi de peste 5 lei pe euro. "Daca cursul de schimb ar fi determinat…

- Grupul HORNBACH ȋși menține ȋn primele 9 luni ale anului 2017-2018 tendința de creștere sustenabila. In perioada 1 martie-30 noiembrie 2017, concernul HORNBACH Holding AG & Co. KGaA a inregistrat o creștere a cifrei de afaceri de 5,1%, la 3.317,6 milioane de euro (comparativ cu aceeași perioada a anului…

- Ministerul Apararii cumpara de la sapte firme utilaje pentru infrastructura unitatilor militare din subordinea Statului Major al Fortelor Aeriene in valoare de 61,3 milioane lei (13,1 milioane euro), fara TVA, potrivit unui anunt publicat pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP).

- Consiliul Concurentei a amendat cu 2,81 milioane de lei (aproximativ 600.000 de euro) Camera Notarilor Publici Suceava si 72 de notari publici din Suceava si Botosani, membri ai acestei organizatii, in cadrul unei investigatii declansate in mai 2015, informeaza, marti, institutia. Investigatia…

- Numarul romanilor care au pensii facultative a crescut rapid, cu aproape 40.000 de persoane, doar anul trecut. Contributiile adunate de acestia se ridica la 272 de milioane de lei. In 2016, suma era cu 25 de milioane mai mica. Cifrele ...

- Primarul Sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoita, a declarat, luni, inainte de sedinta CExN al PSD, ca daca la protestul de sambata au participat 100.000 de persoane rezulta ca 20 de milioane nu au fost de acord, pentru ca nu au fost acolo.

- Turistii chinezi sunt mari cheltuitori iar cum numarul celor care viziteaza Europa ar urma sa creasca cu aproape 70% in urmatorii cinci ani, tarile de pe "batranul continent" intind covorul rosu pentru a-i face pe oaspeti sa se simta bineveniti, transmite AFP.

- Digi 24 a dat lovitura in 2017. A reusit sa castige din publicitate aproape aceeasi suma ca si Romania TV, desi audientele sunt mult diferite. Cei de la Antena 3 sunt campioni in privinta banilor incasati din publicitate, circa 7-8 milioane de euro, conform paginademedia.ro.Citeste si: S-a…

- Milionarul Ion Tiriac a pastrat traditia ultimilor ani si a primit zeci de invitati la vanatoarea de la Balc (Bihor). Pe domeniul cinegetic au ajuns cei mai bogati oameni ai Europei, dar si oaspeti de pe alte continente.In ultimele zile, pregatirile au fost in toi pentru traditionala vanatoare organizata…

- Trei persoane au murit, joi, in Olanda, si o persoana in Belgia, din cauza vanturilor violente. Din cauza vremii, sute de zboruri au fost anulate si transporturile in cele doua tari, dar si in Germania, au fost afectate, relateaza presa internationala, potrivit News.ro . Potrivit Reuters, in Olanda,…

- Concluzie clara a analizei exporturilor FCSB, facuta in Gazeta Sporturilor de miercuri: in era Becali, roș-albaștrii au vandut in Europa 9 fotbaliști cu peste 2 milioane de euro și niciunul n-a confirmat! Stanciu e doar ultimul exemplu dintr-o lista lunga cu fotbalisti vanduți pe sume imense, care…

- Grupul german Mercedes-Benz si-a pastrat in 2017 titlul de cel mai mare constructor auto mondial de automobile de lux, gratie unui nou record de vanzari pentru al saptelea an la rand, informeaza AFP, preluata de Agerpres. Mercedes-Benz a anunţat, luni, că în 2017 a vândut…

- ♦ Vestile despre economia Europei cu greu pot fi mai bune. l Cresterea din zona euro este cea mai puternica din ultimii sapte ani si este sustinuta de accelerarea activitatii economice din servicii si industria manufacturiera din toate economiile mari. Adica este o crestere sanatoasa. …

- Numarul persoanelor ocupate in Germania a atins in 2017 cel mai ridicat nivel de la reunificarea tarii, prezenta imigrantilor permitand primei economii europene sa contracareze efectele imbatranirii populatiei, informeaza AFP, preluata de Agerpres. Conform cifrelor provizorii publicate de Oficiul federal…

- Comitetul de Supraveghere a Programului de Atragere a Remitențelor in Economie ”PARE 1+1” a aprobat 32 cereri de finanțare nerambursabila, inaintate de companiile create de emigranți sau rudele acestora, in suma totala de 7,89 milioane de lei. Potrivit estimarilor vor fi create circa 90 locuri noi de…

- OMV Petrom, cel mai mare producator de titei si gaze din sud-estul Europei, a incheiat un contract de 23,36 milioane lei cu compania de stat Conpet, pentru transportul titeiului in luna ianuarie. Acesta este un act aditional la un contract semnat in luna ianuarie a acestui an, potrivit unui anunt…

- Aeroportul Internațional Timișoara incheie cu plus un an cu totul special. Sunt peste 1,65 milioane de pasageri, mai mult de 17.500 de zboruri și prima destinație in afara Europei, dar și curse spre unul dintre cele mai mari noduri aeriene.

- Islanda a devenit o destinatie turistica atat de populara incat numarul vizitatorilor straini ar urma sa depaseasca populatia locala de sapte ori in acest an, astfel ca Guvernul islandez se gandeste daca insula poate, si trebuie, sa gazduiasca mai multi vizitatori, transmite Bloomberg. "Sectorul…

- O suma de 278 de miliarde de euro a intrat deja in economia reala a Europei prin intermediul fondurilor structurale si de investitii europene, se arata intr-un comunicat al Comisiei Europene (CE) publicat joi, care evidentiaza realizarile celor cinci fonduri ale UE de la inceputul perioadei de finantare,…

- Un nou raport publicat miercuri, 13 decembrie, evidențiaza realizarile celor cinci fonduri ale UE de la inceputul perioadei de finanțare, in condițiile in care punerea in aplicare a programelor din perioada 2014-2020 a atins in prezent viteza de croaziera. Pana in octombrie 2017, aproape jumatate din…

- OMV Petrom, cel mai mare producator de titei si gaze din sud-estul Europei, a a anuntat miercuri ca a investit 49 de milioane de euro, in ultimii zece ani, in proiecte de responsabilitate sociala. In cei 10 ani de responsabilitate sociala, OMV Petrom a sprijinit proiecte din cinci domenii importante…

- Cei mai bogați clujeni au averi de 830 de milioane de euro Clujenii care au acumulat cele mai mari averi anul trecut sunt Ștefan Vuza, frații Simion și Teofil Mureșan, Horia Ciorcila, Ioan Tecar și Dorel Goia, conform Top Capital 300 cei mai bogați romani. Ștefan Vuza a câștigat licitația…

- CHIȘINAU, 1 dec — Sputnik. Imigrația sporita va face ca în Europa sa ajunga sa locuiasca aproximativ 76 de milioane de musulmani pâna în 2050. Studiul, realizat de Centrul de Cercetare Pew, intitulat „Populația musulmana este în creștere în Europa",…

- Sute de milioane de locuri de munca ar putea fi pierdute in favoarea automatizarii in urmatorul deceniu, dar acest lucru nu va insemna neaparat sute de milioane de someri. Noile tehnologii vor duce la crearea unor noi locuri de munca, pentru care va fi insa nevoie de noi abilitati. Intre 400…

- Cand se aprind luminitele de Craciun. Milioane de beculete de sarbatoare vor fi aprinse in seara aceasta in mai multe orase din tara. In Capitala se anunta cele mai spectaculoase straie de sarbatoare luminoase din tara.A

- Cel mai mare retailer online din Romania, eMag, a anuntat miercuri ca investeste 300 de milioane de lei intr-un depozit de 120.000 mp langa Bucuresti pentru a-si extinde capacitatea logistica.Noul depozit va fi construit de la zero, va fi finalizat pana la inceputul anului 2019, potrivit companiei…

- Pew Research Center a elaborat trei scenarii pentru a estima numarul musulmanilor care vor trai in Europa pana in 2050. Scenariile variaza in funcție de viitoarele nivele de imigrație. Punctul de referința in cazul tuturor celor trei scenarii il reprezinta populația musulmana din Europa (Europa fiind…

- eMAG investește 300 de milioane de lei (aproximativ 65 milioane euro) intr-un depozit de 120.000 mp pentru a-și extinde capacitatea logistica și a acoperi nevoile de livrare catre clienți in urmatorii ani. Noul depozit va susține strategia eMAG de dezvoltare la nivel regional și va fi construit de la…

- Infractorii versați care fac bani din tot felul de infracțiuni comise in mediul on-line par a fi gasit rețeta care sa le puna la adapost sumele uriașe care ies din vanzari false, fraudarea adreselor de mail sau din phishing. O megaacțiune derulata la nivel internațional in care au fost implicate și…

- Baneasa Developments a generat din 2005 și pana in prezent un impact de 229 milioane de euro, din care peste 70% dupa criza economica, potrivit unui studiu KPMG, citat de Economica.net.Citeste si: Ponta, lectie DURA pentru USR pe ordonanta Split TVA: 'De la 1 ianuarie, Dumnezeu cu mila...'…

- Fostul deputat Ninel Peia sustine ca un milion de refugiati ar urma sa vina aici ca sa ocupe locul celor patru milioane de romani plecati la munca in strainatate. La Brno, unde s-au reunit reprezentantii partidelor nationaliste din noua tari UE, Noua Dreapta a proclamat ca "de aici, din estul Europei,…

- "Suntem foarte aproape de a obtine acest numar (...) pentru aceasta initiativa, ca protectia minoritatilor etnice sa aiba o norma legislativa comuna in fiecare stat membru european. (...) Nici daca avem un milion de semnaturi nu va fi usor. Nu promitem ca, gata, s-a rezolvat cu un milion de semnaturi.…

- Fostul tenisman Ion Tiriac a criticat in termeni duri proiectul "Romania in miscare", anuntat de ministrul Tineretului si Sportului. Tiriac spune ca suma alocata pentru acest proiect este foarte mica si a cerut majorarea ei. "Bugetul de concursuri pentru proiecte al acestui program…

- Salariile nete, impozitele și contribuțiile aferente rezultate ca urmare a efectului indus de dezvoltarea zonei economice, de birouri și rezidențiale Baneasa reprezinta peste 742 milioane euro. Cheltuielile pentru achiziții sunt estimate la peste 580 milioane de euro. Baneasa Developments…

- "Bugetul de concursuri pentru proiecte al acestui program este de 4,5 milioane de lei, deci nici 1 milion de euro... Și vorbim despre o țara intreaga, iar asta nici macar nu e sport, e educație fizica. Pai sportul este acum in lume o industrie de trilioane de euro, numai un turneu de tenis valoreaza…

- Gigi Becali a mai spus ca va vinde jucatori pe zeci de milioane de euro. Gigi Becali, DISTRUS de Florin Talpan, juristul ARMATEI. Decizie de ULTIMA ORA legata de MARCA STEAUA "O sa intru in Champions League si o sa se califice si echipa nationala si o sa dau jucatori cu 70-80 de milioane…

- În ciuda creșterii economice record de 8,6% în trimestrul trei al acestui an, România nu sta foarte bine la capitolul încredere și optimism în interiorul mediului de afaceri.

- Gigi Becali a anunțat ca vrea ca in cel mai scurt timp sa se lupte cu marile forțe ale Europei și ca refuza sa iși vanda tinerii de perspectiva pe care ii are in lot. "Pentru mine nu conteaza ca dau 3 sau 5 sau 7 milioane, daca iau un jucator valoros. Eu voi lua 50-80 de milioane de euro. Conteaza sa…

- Franta isi doreste o Germanie puternica si stabila care sa ajute la dezvoltarea Europei, a declarat un oficial din cadrul administratiei presedintelui Emmanuel Macron, adaugand ca statul francez va continua sa lucreze cu guvernul german, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters. "Pentru…

- Inspectorii fiscali au aplicat amenzi de aproape 3 milioane de lei in luna octombrie in Economie / Inspectorii din cadrul Administratiei Judetene a Finantelor Publice Teleorman au desfasurat, in luna octombrie, actiuni de control la 44 de contribuabili, dintre care 31 de persoane juridice si 13 persoane…

