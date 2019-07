CE propune măsuri pentru creşterea competitivităţii şi a convergenţei, sprijinirea reformelor şi a investiţiilor Propunerea prevede ca, in urma discutiilor din cadrul Eurogrupului, Consiliul va stabili in fiecare an orientari strategice privind reformele si prioritatile de investitii pentru zona euro in ansamblu. Ulterior, Consiliul va adopta, de asemenea, o recomandare continand orientari specifice adresate fiecarui stat membru din zona euro cu privire la reformele si investitiile care urmeaza sa fie sprijinite in cadrul instrumentului.



