Ce prevede Ordonanța de Urgență pe legile justiției. Pensionarea magistraților, amânată În Ordonanța pe legile justiției, care a ajuns vineri seara spre aviz la CSM, sunt prevazute o serie de modificari, între care se numara și amânarea pensionarii anticipate a magistraților întrucât va avea un impact major asupra funcționarii instanțelor și parchetelor. Ordonanța, intrata în posesia MEDIAFAX, prevede amânarea pensionarii anticipate a magistraților: &"Ținând seama de faptul ca, în mod previzibil, acest sistem de pensionare anticipata va avea un impact major asupra funcționarii instanțelor judecatorești și a parchetelor, eficienței… Citeste articolul mai departe pe reporterntv.ro…

