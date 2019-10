Stiri pe aceeasi tema

- De la Sydney la Londra si Berlin, activisti ecologisti de la Extinction Rebellion (XR) au lansat luni doua saptamani de actiuni in forta in lume, pentru a denunta inactiunea ”criminala” a guvernelor in fata crizei modificarilor climatice, antrenand zeci de arestari, relateaza AFP, potrivit news.ro.La…

- Olandezul si-a început showul cu un fragment din imnul României, Desteapta-te Române, fiind sustinut de Orchestra Operei Nationale Române într-un spectacol de zile mari. Van Buuren este omul care a compus si imnul oficial al festivalului UNTOLD si a fost cel mai…

- Dupa ce la ediția din 2018 a festivalului cei doi au mixat un fragment din melodia „Constantine, Constantine”, anul acesta pe scena principala de la UNTOLD 2019 au rasunat „Dragostea din tei” – O-Zone și „Robor Armasar Attack” – Subcarpați alaturi de Gojira și Liviu Vasilica. Publicul…

- Distracția a inceput inainte de ora 21, cand zeci de mii de tineri au venit in fata scenei principale pentru a fi martori la concertul suedezei Tove Lo, iar mai apoi a bine cunoscutului James Arthur care a interpretat melodii precum: „Impossible”, „Say You Won’t Let Go” și „Falling like the…

- Trei DJ au susținut, in noaptea de joi spre vineri, pe scena principala a Festivalului UNTOLD de la Cluj-Napoca un show in premiera in Romania, fiind vorba despre 3 Are Legend - Dimitri Vegas&Like Mike și Steve Aoki, care au mixat impreuna, transmite Mediafax.Directorul de comunicare al…

- Singurul teatrul de vara din sudul litoralului, cel din statiunea Jupiter, si-a deschis portile, turistii putand urmari zilnic spectacole, pana pe 3 septembrie, au informat vineri organizatorii evenimentelor. "Incercam sa gasim cele mai bune alternative de petrecere a vacantei sau a timpului liber,…

- Veterana a podiumurilor de moda, Laurette iși schimba, la 35 de ani, “incadrarea” mondena. Mulatra vrea sa abandoneze catwalkul in favoarea pupitrului de DJ și și-a inceput specializarea la o școala de profil. Visul ei: sa ajunga pe scena la Untold și Neversea! “Am inceput cursurile la cea mai cunoscuta…

- Ultima șansa pentru cei care doresc sa ajunga in august la Cluj, sunt abonamentele VIP, vandute in proporție de peste 90% și biletele de 1 zi. Odata cu epuizarea abonamentelor General Access, biletele de 1 zi se vand intr-un ritm accelerat, care depașește toate așteptarile! Organizatorii ii sfatuiesc…