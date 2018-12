Ce a însemnat anul 2018 pentru Consiliul Județean Giurgiu? (I) Numeroase ședințe – unele ordinare, altele- cele mai multe – extraordinare – și foarte multe proiecte devenite hotaari in urma deciziei consilierilor județeni. Prioritate a fost, și in acest an, sanatatea giurgiuvenilor, dar și drumurile județene. Vom prezenta, in serial, activitatea Consiliului Județean din acest an, pe fiecare lua in parte. Și vom incepe cu luna ianuarie: Dotari noi la Spitalul Județean Spitalul Judetean Giurgiu se afla pe lista unitatilor ce vor fi dotate cu aparatura noua. Mai exact, Spitalul din Giurgiu va primi un computer tomograf si un sistem informatic PACS, adica o tehnologie… Citeste articolul mai departe pe stirigiurgiu.ro…

Sursa articol si foto: stirigiurgiu.ro

