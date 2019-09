Stiri pe aceeasi tema

- "Voi depune o cerere chiar maine in acest sens, pentru a se dispune audierea sa in cauza. Inca de la inceputul audierii si domnul Cumpanasu a cerut audierea baiatului, pentru a ne spune exact ce s-a intamplat in ziua de 24.07. Este drept ca ar fi trebuit sa faca procurorii aceasta miscare, dar voi…

- Vineri, la scurt timp dupa ce Felix Balina, procurorul-sef DIICOT, a facut o serie de declaratii de ultima ora privind ancheta in cazul Caracal, avocatul familiei Macesanu a aruncat bomba! Procedural, poate fi declarat decesul Alexandrei.

- Avocatul familiei Maceșanu a recunoscut in exclusivitate pentru Antena 3 ca procedural se poate declara decesul Alexandrei. „Nu va putem spune nimic deocamdata, suntem la nivel de studiu. Nu va pot spune...

- Tonel Pop, avocatul familiei Luizei Melencu, a spus ca a fost un adevarat scandal cu procurorii, care au refuzat sa consemneze ceea ce declara Dinca. Mai mult, criminalul a fost deranjat ca avocații îi pun întrebari.

- Tonel Pop, avocatul familiei Luizei Melencu, fata din Diosti disparuta in 14 aprilie 2019, a sanctionat dur actiunea de duminica, 1 septembrie, a lui Alexandru Cumpanasu, care a anuntat ca va avea o discutie cu familia din Diosti, dupa ce s-a intalnit cu locuitorii din Dobrosloveni sub pretextul…

- Avocatul familiei Luizei Melencu, Tonel Pop, a declarat miercuri seara la Antena 3 ca a fost foarte aproape sa-i faca plangere penala unuia din avocații lui Gheorghe Dinca.„La un moment dat, de fata de Dinca si procurorul de caz am spus ca-i fac plangere penala (unuia din avocatii lui Dinca,…

- Avocatul familei Luizei Melencu s-a certat in direct la Antena 3 cu prodecanul Baroului Bucuresti, Petrut Ciobanu. Tonel Pop este de parere ca se pune presiune pe el pentru a nu mai vorbi public despre cazul Caracal. „Eu am aflat de la clienții mei care au fost abordați de catre presa cu acel comunicat…

- ”Am presupus ca unele pot fi umane, nu sunt expert, nu le-am analizat, din ce am ințeles și am vazut, sunt și alte oase care pot fi de natura umana. Medicul legist și experții urmeaza sa le analizeze” a spus Tonel Pop, la Antena 3. Avocatul a mai spus, intrebat unde au fost gasite: ”Aceste…