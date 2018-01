Stiri pe aceeasi tema

- Peste 200 de persoane au protestat luni, in Piata Victoriei, impotriva modificarilor la legile Justitiei. Protestatarii au inceput sa se stranga la ora 18.00, numarul maxim de participanti – peste 200 – inregistrandu-se la ora 19.00 Oamenii au fluturat steaguri tricolore, au suflat in vuvuzele, au batut…

- Primele manifestatii anitiguvernamentale din acest an au avut loc luni seara in fata Palatului Victoria, la manifestatie participand aproximativ 300 de oameni. Protestul a inceput dupa ora 19.00, iar in punctul maxim au fost aproximativ 300 de persoane, care au scandat impotriva Guvernului, cerand in…

- Protestatarii au inceput sa se stranga la ora 18.00, numarul maxim de participanti - peste 200 - inregistrandu-se la ora 19.00 Oamenii au fluturat steaguri tricolore, au suflat in vuvuzele, au batut in tobe si au strigat: "PSD - ciuma rosie", "DNA sa vina sa va ia", "Justitie nu coruptie".…

- Protestatarii au inceput sa se stranga la ora 18.00, numarul maxim de participanti - peste 200 - inregistrandu-se la ora 19.00 Oamenii au fluturat steaguri tricolore, au suflat in vuvuzele, au batut in tobe si au strigat: "PSD - ciuma rosie", "DNA sa vina sa va ia", "Justitie nu coruptie". Ei…

- Ingrid Mocanu, fost director in cadrul Ministerului Justiției, a lansat luni, la Antena 3, un atac la adresa premierului Mihai Tudose, dupa ce acesta a anunțat ca ii va primi pe protestatarii #rezist, pe 27 decembrie, la Guvern.„Toate statele se construiesc pe controlul Parlamentului asupra…

- Protestatarii din Bucuresti s-au adunat in Piata Victoriei in jurul orei 17.00, cu steaguri si tobe. Ei fluiera, huiduie si cer demisia Guvernului si presedintilor celor doua camere parlamentare. Ei scandeaza "Nu vrem sa fim o natie de hoti!" si "Jos Tariceanu, Dragnea si Dorneanu!". Mobilizarea pentru…

- UPDATE 19:00 - Protestatarii au pornit in marș catre Parlament. Protestul este intitulat "Nu vrem sa fim o nație de hoți". Oamenii au adus pancarte cu mesaje anti-PSD și anti-Liviu Dragnea și scandeaza lozinci impotriva Guvernului. "Jos Tariceanu, Dragnea și Dorneanu!" și "Sarbatori fara infractori!"…

- Circa 300 de oameni s-au adunat sambata seara in Piata Victoriei din Capitala pentru a protesta fata de modificarile aduse legilor Justitiei. Manifestantii s-au organizat pe Facebook, iar potrivit evenimentului anuntat pe reteaua de socializare ar intentiona sa porneasca in mars spre Parlament.

- Fostul ministru al Justitiei critica evenimentele din Parlament: „Justitia in acest moment este asediata, Romania este asediata, cetatea este asediata de grupul de crima organizata PSD si ALDE, care are majoritatea in Parlament si are si sustinerea UDMR (...). In acest moment, Parlamentul nu mai…

- ACTUALIZARE 18.20. Numarul protestatarilor din Piața Victoriei a ajuns la 600. Oamenii scandeaza „Timișoara”, „Hoții”, „Justiție, nu corupție”. Este un protest tacut, cu oameni care si-au acoperit ochii cu benzi negre. Cu toții stau cu fața spre Guvern. Ei spun ca vor ramane așa, in tacere, timp de…

- Protest spontan in Piata Victoriei, fata de legile justitiei si amendamentele la Codurile penale, proiecte care vor fi dezbatute maine, in Senat si, respectiv, in comisia speciala condusa de Florin Iordache.Un flashmob care are loc in Piata Victoriei, organizat pe retelele de socializare, la care participa…

- Cateva sute de persoane protesteaza in mai multe orase din tara fata de modificarea legilor justitiei si scandeaza lozinci impotriva Guvernului. La Cluj-Napoca, peste 600 de persoane striga ”Jos comunismul” si canta ”Mai bine golan, decat activist/ Mai bine mort, decat comunist”. Oamenii protesteaza…

- Protest mut in Piața Victoriei, duminica 17 decembrie. Pe pagina de Facebook a evenimentului, organizatorii i-a indemnat pe cetatenii care doresc sa sustina Justitia din Romana sa participe la manifestare. Protestul a inceput in jurul orei 15.00. Este un protest tacut, cu oameni care si-au acoperit…

- Noi proteste sunt anunțate duminica, 17 decembrie, in București și alte orașe din țara. Organizatorii protestelor au intitulat evenimentul “Se cuvine sa rezistam prezentului si sa ne pregatim viitorul”, inspirați din discursul Regelui Mihai din Parlamentul Romaniei, din anul 2011. ”Iesim duminica sa…

- Parlamentul, si intr-o oarecare masura si protestatarii, au devenit scutul guvernului. In spatele dezbaterilor aprinse in jurul legilor justitiei, guvernul isi vede de-ale sale. Protestatarii si-au mutat taberele din fata guvernului in fata Parlamentului. Piata Victoriei ramanand libera, Gabriela Firea,…

- Protestul desfasurat, luni seara, in fata Palatului Parlamentului, fata de modificarea legilor justitiei s-a incheiat fara incidente, in zona mai ramanand dupa ora 21,30 numai cateva zeci de protestatari, in timp ce in unele orase din tara cum ar fi Sibiu sau Cluj au fost pichetate sediile PSD.…

- Cateva mii de persoane protesteaza, duminica seara, in Piata Victoriei din Bucuresti, oamenii fiind nemultumiti de modificarile aduse legilor justitiei in comisia parlamentara. Traficul in zona a fost restrictionat, zona fiind asigurata de jandarmi calare. Oamenii au pancarte cu mesaje precum „Nu ne…

- Dupa ce, in urma cu doua saptamanii protestatarii au privit cu ostilitate prezența jandarmilor calare in Piața Victoriei, la protestul din aceasta seara patrupedele Jandarmeriei au fost vazute aproape ca o atracție turistica. Zeci de protestatari au stat la coada, in aceasta seara, in Piața Victoriei,…

- Manifestanții care au protestat, duminica seara, in Piața Victoriei impotriva proiectelor de modificare a legilor justiției au inceput sa se retraga in jurul orei 21,00, in zona mai ramanand circa 100 de persoane. Mai multe imagini pe AGERPRES FOTO *Cioloș: Legile justiției,…

- UPDATE Violențele dintre protestatari și jandarmi au survenit in urma intenției acestora de a bloca circulația in zona. Forțele de ordine au intervenit, iar circulația nu a fost blocata.Aproximativ 300 de persoane protesteaza miercuri seara in fata Parlamentului, in timp ce in Camera Deputatilor…

- Peste 50.000 de transportatori vor protesta, saptamana viitoare, in toata tara, nemultumiti ca piratii din transporturi le fac concurenta neloiala. Protestatarii vor sa vina inclusiv la Bucuresti, in Piata Victoriei.

- Cateva sute de persoane s-au adunat, duminica seara, in Piața Victoriei, pentru a protesta fața de modificarile la legile justiției susținute in Parlament de majoritatea PSD-ALDE, manifestații de amploare mai redusa avand loc și in Brașov, Cluj-Napoca, Sibiu și Craiova. Protestul s-a desfașurat pașnic,…

- „Duminica ne vedem in Piata Victoriei eliberata. Legile justitiei nu trebuie sa treaca. Urmeaza o perioada - e vorba de zile - in care parlamentarii se vor face ca discuta amendamente, la gramada, in regim de urgenta. Apoi le vor vota, prefacandu-se ca asta inseamna democratie si dezbatere. Strada,…

- PSD va organiza un miting, sambata sau duminica viitoare, in Bucuresti si in toate orasele tarii, a anuntat secretarul general-adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, la finalul unei intalniri intre Liviu Dragnea si unii dintre liderii organizatiilor judetene. "S-a stabilit sa facem un miting,…

- Dupa ce au reușit sa opreasca incercarea Primariei București de a ridica un targ de Craciun in Piața Victoriei, protestatarii au ajuns, duminica seara, la o noua manifestație impotriva Guvernului. La ora publicarii acestei știri, in Piața sunt doar 100 de persoane, un numar șocant de mic pentru cei…

- Noi proteste antiguvernamentale sunt anuntate, pe Facebook, pentru duminica seara, atat in Piata Victoriei din Capitala, cat si in mai multe orase din tara. Manifestantii cer demisia liderilor celor doua Camere si retragerea legilor Justitiei din Parlament."Duminica ne vedem in Piata Victoriei…

- Protestatarii din Piata Victoriei s-au imbrancit cu jandarmii mobilizati in fata Guvernului si au daramat gardul pus de municipalitate pentru Targul de Craciun, ei fiind nemultumiti de initiativa Primariei Capitalei de a organiza evenimentul in locul in care ei manifesteaza de la inceputul anului. …

- Manifestanții au parasit, pe rand, Piața Victoriei vineri seara, dupa ce, in jurul orei 20.30, s-au prins intr-o Hora a Unirii. Cele câteva sute de persoane care s-au adunat vineri seara în Piața Victoriei, pe ploaie, au scandat lozinci împotriva Guvernului și…

- Peste 1000 de persoane protesteaza vineri seara in Piata Victoriei din Capitala fata de modificarea legilor justitiei si fata de masurile fiscale ale Guvernului. Protestatarii scandeaza “Tradatorii!” si “Demisia!”. De asemenea, ca urmare a deciziei primarului Capitalei Gabriela Firea de a organiza un…

- Mai multe proteste sunt anuntate pe retelele de socializare, pentru vineri, de Ziua Nationala, la Arcul de Triumf, unde va avea loc parada militara, dar si in Piata Victoriei din Bucuresti, precum si in Alba Iulia.Alexandru Arșinel atac VIOLENT la Mihai Bendeac: Un om de o speța JEGOASA! Un…

- UPDATE ORA 22.11 Peste 20.000 de protestatari, potrivit unor surse, au manifestat, duminica, cerand retragerea legilor Justiției, respingerea in Parlament a Ordonanței privind modificarea legislației fiscale, demisia Guvernului și a președinților Camerei Deputaților și Senatului. Oamenii…

- Imagini de senzatie de la protestele din Piata Victoriei. La aceasta ora, peste 5000 de oameni cer demisia Guvernului si cer ca legile Justitiei sa nu fie modificate. De asemenea, protestatarii sunt 'inarmati' si cu bannere si sloganuri impotriva Executivului.Citeste si: Noi PROTESTE in Piata…

- Circa 10.000 de persoane protestau duminica seara, in timp ce alte cateva mii s-au strans in marile orașe din Romania. Oamenii cer printre altele demisia Guvernului PSD-ALDE și blocarea proiectului de modificare a legilor justiției. Oamenii striga printre altele „Vrem justiție, nu corupție!”, „PSD,…

- Peste 1.500 de manifestanți s-au adunat duminica seara in Piața Victoriei, pentru a protesta impotriva schimbarii legilor justiției. Oamenii scandeaza ''Justiție, nu corupție'', ''PSD, ciuma roșie'' și ''Demisia'' și poarta pancarte pe care scrie ''Toți…

- Un nou protest fața de Guvernul Tudose are loc, in aceasta seara, la Timișoara. Peste 1.100 de oameni au anunțat pe Facebook ca vor participa, in Piața Victoriei, de la ora 19.00, la miting-ul intitulat “Justiție, nu corupție”. Aceștia sunt nemulțumiți, in special, de proiectul legilor Justiției.…

- Cateva sute de persoane protestau duminica seara in Piața Victoriei, cerand demisia Guvernului condus de Mihai Tudose și retreagerea proiectului de modificare a legilor justiției. Protestatarii scandeaza printre altele „DNA sa vina sa va ia!”, „Justiție, nu corupție”, „Nu vrem sa fim conduși de hoți”,…

- Protest in Piața Victoriei, vineri seara, 19 noiembrie. Aproximativ 150 de bucureșteni s-au adunat duminica seara, in jurul orei 18,30, pentru un protest fața de modificarea legilor justiției. Pe pancartele protestatarilor se gasesc mesaje ca „Dragnea, Tariceanu, Tudose — incompatibili”, „Incompetenții,…

- Aproximativ 150 de bucureșteni s-au adunat duminica seara, in jurul orei 18,30, in Piața Victoriei, pentru un protest fața de modificarea legilor justiției, potrivit Agerpres. Ulterior, numarul protestatarilor a mai crescut.Protestatarii sunt "inarmați" cu steaguri, pancarte, fluiere și tobe.…

- UPDATE 20.35: Doua persoane care participau la protestul din fata sediului PSD au fost ridicate de jandarmi, dupa ce ar fi refuzat sa se legitimeze. Acesti au fost dusi la sectia de politie, unde urmeaza se li se stabileasca identitatea, potrivit Jandarmeriei Capitalei. "Jandarmii incepeau…

- Un al doilea protest fata de Ordonanta de modificare a Codului Fiscal, adoptata miercuri de Guvern si contestata atat de sindicate, cat si de patronate, a inceput miercuri seara, in jurul orei 18.00 in Piata Victoriei. Circa 100 de oameni au venit in fata Guvernului si numarul lor creste constant.

- Aproximativ 300 de persoane s-au strans in Piata Victoriei pentru a cere Guvernului sa renunte la modificarea Codului Fiscal prin ordonanta de urgenta. Aceste modificari ar urma sa fie facute in sedinta de guvern. Oamenii striga "Intram peste voi, nu dam inapoi", "Ultima solutie, inc-o revolutie" si…

- Evenimentele LIVETEXT: 19.05: Protestatarii au plecat in mars spre Romana, desi in Piata Victoriei continua sa vina sute de oameni de la metrou sau de pe strazile adiacente. Ora 18.58: Andreea Cretulescu face show la Romania TV: Ultimele noutati despre pensii: datele de la INS, datele oficiale, arata…

- Peste 10.000 de oameni protesteaza la aceasta ora in București. Circulația in Piața Victoriei este blocata. Oamenii au inceput sa se deplaseze inspre Piața Romana, urmand sa ajunga la Palatul Parlamentului, relateaza digi24.ro. In alte peste 30 de orașe din țara sunt organizate astazi manifestații.

- Aproape 2.000 de persoane s-au adunat in Piata Victoriei, duminica seara, la protestul impotriva modificarilor la legile justitiei, iar numarul demonstranților era in creștere. Traficul rutier este blocat partial in Piata Victoriei, unde nu se mai circula dinspre Bulevardul Kiseleff. Oamenii scandeaza…

- Zeci de oameni s-au strans in duminica seara in Piața Victoriei pentru a protesta impotriva ministrului Justitiei, Tudorel Toader. Protestatarii au desfașurat un tricolor lung de cațiva metri și scandeaza atat impotriva ministrului Justiției cat și a intregului Guvern, scrie dcnews.ro. Protestatarii…

- Coalitia de guvernare PSD-ALDE se va reuni luni pentru a decide ce proiecte de lege urmeaza a fi initiate la nivelul Parlamentului, prin initiativa parlamentara, si care revin Guvernului, urmand a fi asumate prin procedura guvernamentala, o decizie urmand a fi luata si in