Cătălin Rădulescu (PSD) propune suspendarea lui Klaus Iohannis pentru şapte zile "Presedintele isi bate joc de coalitia aflata la putere intr-un fel care nu s-a intamplat in ultimii 25 de ani in Romania, iar noi nu facem absolut nimic. Noi trebuie sa il suspendam imediat, imediat, pe o perioada de sapte zile, timp in care cel care ii ia locul sa poata sa faca, sa numeasca ministri, sa revoce procurorul general, sa numeasca procurorul sef la DNA, sa promulge legile care trebuie promulgate, pe care dansul le tine si isi bate joc de ele, cum a fost Codul Penal, Codul de Procedura, legile justitiei, dupa care sa il cheme pe domnul Iohannis, presedinte de drept nemeritat in… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

