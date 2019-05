Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viorica Dancila i-a cerut demisia ministrului Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, in contextul scandalului legat de votul din Diaspora, precizeaza surse politice pentru STIRIPESURSE.RO.Anterior, presedintele Klaus Iohannis i-a cerut premierului Dancila sa-i demita "imediat"…

- Inlocuirea din functie a ministrului de Interne, prin demisie sau demitere, este o misare riscanta pentru Guvern. Chiar daca e o incercare de schimbare a imaginii, de temperare a nemultumirilor diasporei fata de PSD, ii lasa pe social-democrati fara ministru de Interne, intrucat Klaus Iohannis nu…

- Victor Ciutacu a anunțat, la Romania TV, ca a discutat cu Carmen Dan, dupa ce președintele Klaus Iohannis i-a cerut demisia pentru modul in care au fost organizate alegerile europarlamentare și referendumul din țara, in 26 mai. Conform lui Ciutacu, ministrul de Interne a transmis ca nu are de gand…

- Intr-un interviu acordat ziarului Adevarul, proaspat aleasa europaralmentar pe listele Alianței USR-Plus, Clotide Armand spune: ”Totusi, daca doamna Dancila vrea sa ne convinga eu ii propun urmatoarele: desfiintarea Sectiei Speciale de anchetare a magistratilor; demiterea lui Carmen Dan si a conducerii…

- Marius Maroșan, un roman care locuiește in Irlanda, i-a solicitat președintelui Klaus Iohannis sa ceara demisia și cercetarea persoanelor care au incalcat dreptul la vot al alegatorilor din Diaspora, precum și demisia ministrului de Externe, Teodor Meleșcanu, transmite corespondentul MEDIAFAX.Potrivit…

- Demisia ministrului de interne Carmen Dan este ceruta de mai bine de 40 de organizații civice dupa ce jandarmii i-au urcat in dube pe toți protestatarii impotriva lui Dragnea de la Topoloveni, și pe care i-au eliberat doar dupa ce evenimentul electoral al PSD s-a incheiat. Semnatarii demersului subliniaza…

- Viorica Dancila a ieșit singura la declarații dupa CExN al PSD. A anunțat schimbarile din Guvernul ce-l conduce. Doua sunt reprezentate de politicienele care merg la Bruxelles, aflandu-se pe lista de candidați a PSD la alegerile europarlamentare. Celor doua li se adauga o demitere, generata de nemulțumirile…