CAO a câştigat derby-ul pentru locul 2 Oradenii au invins meritat cu 2-0 pe Unirea Livada, succes coroborat cu semiesecul surprinzator al liderului CSC Sinmartin, scor 1-1, cu CSO Stei. Gazdele au deschis scorul in minutul 21, cand Remus Pasca a marcat cu capul din centratea lui Costea, facandu-si un frumos cadou in ziua cand a implinit 23 de ani (1-0). CAO si-a securizat victoria in debutul partii a doua cand juniorul Torok a centrat din flancul stang in fata portii unde Micas si Sg. Ciocan au atacat balonul, iar jucatorul oradean a fost creditat cu golul de 2-0. Ambele echipe au terminat meciul cu cate un… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

