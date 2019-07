Candidat la prezidenţiale, lovitură înainte de alegeri. Ramona Ioana Bruynseels, prima mișcare "In funcție de varsta și contextul personal al fiecareia, mergem la școala, la universitate, la serviciu, la serbarea copiilor, la aniversarile parinților, la petrecerile prietenilor, la piața, ținem casa, facem mancare, punem ceasul sa sune, zambim, iubim, suferim. Pe scurt, participam, mereu din linia intai, la intamplarile fericite sau mai puțin fericite ale vieții. Suntem femeile Romaniei. Fiice, mame, bunici reprezentam, deopotriva, izvorul și sensul natalitații și al devenirii umane. De la primul cuvant rostit, pana la primul pas facut, prima ora de școala sau primul examen trecut,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

