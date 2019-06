Camion răsturnat în baza militară Mihail Kogălniceanu Din primele informații se pare ca ar fi vorba despre o manevra greșita a șoferului, susține Romania TV. Camionul era incarcat cu pamant. Un echipaj medical s-a deplasat imediat la locul accidentului și i-au acordat șoferului ingrijiri medicale. Din fericire, barbatul care conducea autovehiculul a scapat doar cu cateva rani ușoare. O ancheta a fost deschis in acest caz, iar autoritațile continua cercetarile. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

