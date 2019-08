Statul California a initiat vineri un nou demers in justitie impotriva guvernului lui Donald Trump pentru a lupta de aceasta data impotriva noilor reguli in domeniul migratiei in baza carora strainii care beneficiaza de ajutoare sociale si bonuri alimentare nu vor mai primi cetatenie americana, relateaza AFP. Aceste masuri vizeaza milioane de lucratori in majoritate din America Latina, care au in general salarii mici. Considerati potentiale ''poveri pentru societate'', li se va refuza accesul pe teritoriu, iar cei care se afla deja in Statele Unite nu vor primi Cartea verde, permisul…